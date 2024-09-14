Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραβίασε κοινοβουλευτικούς κανόνες καθώς δεν δήλωσε ότι ένας πλούσιος επιχειρηματίας και δωρητής του Εργατικού Κόμματος αγόρασε ρούχα υψηλής ποιότητας για τη σύζυγό του Βικτόρια, ανέφεραν σήμερα οι Sunday Times.

Σύμφωνα με τους Times, ο Στάρμερ, πρωθυπουργός από τον Ιούλιο, βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα αφού «αμέλησε να δηλώσει» ότι ο μεγάλος δωρητής του Εργατικού Κόμματος, Ουαχίντ Αλί κάλυψε το κόστος ενός προσωπικού ενδυματολόγου, ρούχων και επιδιορθώσεις ενδυμάτων για τη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Τα καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία του πρωθυπουργού, που καταγράφονται στον ιστότοπο της Βουλής, δείχνουν ότι έχει λάβει πολλές δωρεές από τον Αλί, συμπεριλαμβανομένων πολλών ζευγαριών γυαλιών, ενδυμάτων εργασίας και κόστων διαμονής.

Οι Sunday Times ανέφεραν ότι αυτές οι δωρεές είχαν δηλωθεί, αλλά τα ρούχα που δόθηκαν στη σύζυγό του όχι.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σε δήλωση που έστειλε στο Reuters τόνισε ότι ο Στάρμερ και η ομάδα του είχαν ζητήσει συμβουλές από τις αρχές κατά την ανάληψη της εξουσίας και πίστευαν ότι είχαν τηρήσει τους κανόνες.

«Ωστόσο, μετά από περαιτέρω έρευνα αυτόν τον μήνα, δηλώσαμε περισσότερα αντικείμενα», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο Αλί είναι ένας Βρετανός επιχειρηματίας μέσων ενημέρωσης και πρώην πρόεδρος του διαδικτυακού λιανοπωλητή ειδών μόδας ASOS.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων, οι βουλευτές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οικονομικά τους οφέλη που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν το έργο τους.

Ένας εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος ζήτησε τη διεξαγωγή μιας πλήρους έρευνας για «προφανείς σοβαρές παραβιάσεις των κοινοβουλευτικών κανόνων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

