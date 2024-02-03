Περίπου τριάντα τρακτέρ κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της Γενεύης προκειμένου να εκφράσουν την "εξέγερση" και τις διεκδικήσεις των Ελβετών αγροτών, στην πρώτη συγκέντρωση στην Ελβετία αφότου ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ευρώπη.

«Ως νέους, μας κάνει να φοβόμαστε πολύ το ότι δεν ξέρουμε ειλικρινά αν υπάρχει μέλλον στο επάγγελμά μας. Είναι αρκετά λυπηρό να βλέπουμε την προηγούμενη από εμάς γενιά η οποία δυσκολευόταν ήδη να παραγάγει κέρδη και να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό για να κάνει αυτό που η πολιτική απαιτεί από εμάς να κάνουμε: να παράγουμε με πιο πράσινο και ποιοτικό τρόπο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνέν Ραμού, 19 ετών, μαθητευόμενος αμπελουργός.

Χαιρετίζοντας τη μετάβαση στην πράσινη γεωργία, αυτός ο νεαρός διαδηλωτής ζητάει «περισσότερη βοήθεια». «Και κυρίως, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε προϊόντα που δεν ακολουθούν αυτούς τους ίδιους κανόνες και αυτήν τη στόχευση», υπογράμμισε.

Η η πρώτη συγκέντρωση αγροτών στην Ελβετία --που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-- οργανώθηκε από την οργάνωση αγροτών Uniterre, αφού ένα άλλο αγροτικό συνδικάτο, η Union suisse des paysans, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ένα αίτημα με συλλογή υπογραφών που περιλαμβάνει πολλές διεκδικήσεις, ενέργεια που από ορισμένους κρίνεται ανεπαρκής.

Τα τρακτέρ, με τη συνοδεία αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Γενεύης, προσελκύοντας ένα πλήθος περίπου 200 ατόμων.

«Είναι η πρώτη αγροτική συγκέντρωση στην Ελβετία έπειτα από διαδηλώσεις και αποκλεισμούς παντού στην Ευρώπη. Στην Ελβετία πολλοί λένε πως η κατάσταση είναι διαφορετική και πως δεν υφιστάμεθα τις πολιτικές» της ΕΕ, «όμως στην πραγματικότητα είμαστε στην ίδια μοίρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίν Μίλερ, συνδικαλιστική γραμματέας της Uniterre.

«Το τέλος μας θα είναι η πείνα σας»

Ανεβασμένος πάνω σε ένα τρακτέρ, ο Ρούντι Μπερλί, ένας άλλος αξιωματούχος της Uniterre, είπε: «Η γεωργία στην Ευρώπη πάει πολύ άσχημα, πιασμένη στη μέγγενη ανάμεσα στις απαιτήσεις μιας βιώσιμης γεωργίας και μιας πίεσης για ανταγωνιστικότητα, πάντοτε στη φθηνότερη τιμή για να αποκομίζουν κέρδη οι μεγάλες αλυσίδες και η αγροδιατροφική βιομηχανία».

«Αυτό το σκηνικό ισχύει επίσης και για ό,τι συμβαίνει στην Ελβετία», είπε.

Μεταξύ των συνθημάτων στα πανό που έχουν αναρτηθεί πάνω στα τρακτέρ, "Χωρίς αγρότες, τίποτα στο στόμα", "Το τέλος μας θα είναι η πείνα σας" ή ακόμη "Οι μεγάλες αλυσίδες διανομής πρέπει να πληρώνουν δίκαιες τιμές".

Ο 50χρονος Φλοριάν Μποντέ, εκτροφέας αγελάδων και κοτόπουλων, ζητεί μεγαλύτερη «διαφάνεια» για το περιθώριο κέρδους των σουπερμάρκετ.

«Οι διανομείς έχουν μεγαλύτερο περιθώριο από τον παραγωγό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εντελώς απαράδεκτο», διαμαρτυρήθηκε.

Κάνει επίσης έκκληση να αγοράζονται τοπικά προϊόντα, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν θέλει να «τα φορτώσει όλα στην πλάτη των καταναλωτών, επειδή είναι πολύπλοκο σήμερα να ξέρουμε την προέλευση των προϊόντων στις ετικέτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

