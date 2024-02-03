Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν drones των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα

To μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, - Κεντρική Διοίκηση) ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι αμερικανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν και κατέρριψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα χθες, Παρασκευή, και κατέστρεψαν επίσης τέσσερα drones που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι Χούθι από την Υεμένη.

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αναγνώρισαν τα UAV σε περιοχές της Υεμένης που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι και προσδιορίστηκε πως αποτελούσαν επικείμενη απειλή σε εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», ανέφερε ανακοίνωση της Centcom.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.