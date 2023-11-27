Γκουτέρες: «Αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς» η παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμάς

Η παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα για δύο ημέρες είναι «μια αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς», έστω και αν δεν επαρκεί προκειμένου να προωθηθεί η αναγκαία βοήθεια στους κατοίκους του θύλακα που την χρειάζονται, δήλωσε απόψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

«Είναι μια αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς εν μέσω του ζόφου και του πολέμου και ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε (τις παραδόσεις) ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας που υποφέρουν τόσο, γνωρίζοντας ότι, ακόμη και με αυτόν τον πρόσθετο χρόνο, θα είναι αδύνατον να ικανοποιήσουμε όλες τις τεράστιες ανάγκες του πληθυσμού», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Γκουτέρες εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να ανοίξει άλλο ένα μεθοριακό πέρασμα ώστε να προωθηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

