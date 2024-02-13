«Οποιαδήποτε υποβάθμιση της εγγύησης βοήθειας του ΝΑΤΟ είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη και αποκλειστικά προς όφελος της Ρωσίας», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, σχολιάζοντας την απειλή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι «θα ενθαρρύνει» την Ρωσία να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δεν επενδύουν αρκετά στην άμυνά τους. Για «κρύο ντους», έκανε λόγο ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, αναφερόμενος στα λόγια του φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

«Η ασφάλεια της Πολωνίας είναι και δική μας ασφάλεια. Η ευθύνη ενώπιον της Ιστορίας δεν έχει σημείο λήξης», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς μετά την συνάντησή του με τον κ. Τουσκ, ο οποίος επισκέφθηκε το Βερολίνο αμέσως μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Πολωνίας τόνισε ότι η χώρα του ξοδεύει αυτή τη στιγμή περίπου το 4% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ενώ ο γερμανός καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα τηρήσει «και φέτος και στη συνέχεια» τον στόχο του 2%. Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και ζήτησαν αύξηση της παροχής βοήθειας από τους Ευρωπαίους και στενότερη συνεργασία στην παραγωγή πυρομαχικών. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη από τη ρωσική, τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Παράλληλα με τις συναντήσεις των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του λεγόμενου «Τριγώνου της Βαϊμάρης» κοντά στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια ανάληψης κοινής δράσης εναντίον της ρωσικής παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων. «Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει την ευρωπαϊκή ενότητα», δήλωσε ο Στεφάν Σεζουρνέ, αναφερόμενος στην αποκάλυψη σχεδόν 200 ιστοσελίδων με ψευδείς ειδήσεις. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε. «Συναντιόμαστε σε μια δραματική στιγμή, γιατί έχουμε ξανά πόλεμο στην Ευρώπη, έχουμε και πάλι έναν δικτάτορα που έδωσε στον εαυτό του το δικαίωμα να αποφασίσει ποιος λαός επιτρέπεται να υπάρχει και ποιος όχι. Ο ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ψέματα και δημαγωγία προκειμένου να υποτάξει την Ουκρανία και να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να του επιτρέψουμε να κερδίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι και ζήτησε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των εταίρων και των συμμάχων έναντι της Ουκρανίας. «Σταθείτε στο πλευρό της Ουκρανίας. Αν ο Πούτιν πιστεύει ότι η δύναμή μας μειώνεται και η στήριξή μας περιορίζεται, κάνει μεγάλο λάθος. Οι Ευρωπαίοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας για δύο χρόνια και θα συνεχίσουν να το κάνουν για όσο χρειαστεί», δήλωσε από την πλευρά της η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και επανέλαβε ότι «η ευρωπαϊκή στήριξη θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί». Το ερώτημα σχετικά με το πώς αυτή η στήριξη θα γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική εξαρτάται από το πόσο στενά η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία θα ενεργήσουν από κοινού στρατιωτικά τους επόμενους μήνες - και τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε η κυρία Μπέρμποκ.

Το «Τρίγωνο της Βαϊμάρης» μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας δημιουργήθηκε το 1991 στη Βαϊμάρη ως σχήμα συνομιλιών των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών. Ένας από τους στόχους της χθεσινής συνάντησης στη Γαλλία ήταν η ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής συνεργασίας της Γερμανίας και της Γαλλίας με τη νέα, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Πολωνίας υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.