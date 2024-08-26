Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένει φλεγόμενο από την 23η Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα μέσω X η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Η δύναμη, που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε πως παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου.

Update on M/V SOUNION:



The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.



An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024

To Sounion, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

Η αποστολή Ασπίδες πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διαρροή πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

Το Sounion παραμένει στο σημείο όπου αγκυροβόλησε, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, τόνισε ακόμη η ευρωπαϊκή δύναμη — δεν «παρασύρεται» ακυβέρνητο, όπως είχε αναφερθεί στη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

