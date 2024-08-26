Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καίγεται για 4η ημέρα το ελληνικό δεξαμενόπλοιο Sounion, μετά την επίθεση των Χούθι - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες, υπάρχουν εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα

sounion δεξαμενοπλοιο Χουθι υεμενη

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένει φλεγόμενο από την 23η Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα μέσω X η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Η δύναμη, που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε πως παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου. 

sounion aspides

To Sounion, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

Η αποστολή Ασπίδες πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διαρροή πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

sounion aspides

Το Sounion παραμένει στο σημείο όπου αγκυροβόλησε, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, τόνισε ακόμη η ευρωπαϊκή δύναμη — δεν «παρασύρεται» ακυβέρνητο, όπως είχε αναφερθεί στη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δεξαμενόπλοιο Χούθι Υεμένη Ερυθρά Θάλασσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark