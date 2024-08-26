Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Καταρρίφθηκαν 10 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης καθώς κατευθύνονταν προς την περιοχή, διαβεβαίωσε ο Σερχίι Πόπκο, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, μέσω Telegram.

Πρόσθεσε πως θα δοθούν πιο πλήρη στοιχεία για το εύρος της νέας ρωσικής επιδρομής αργότερα σήμερα.

Στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και της ανατολικής Ουκρανίας παρέμενε ακόμη σε ισχύ συναγερμός για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές πριν από μια ώρα και κάτι, στις 05:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ζημιές σε σπίτια από ουκρανικά drones

Παράλληλα, συντρίμμια drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία και καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Σαράτοφ της Ρωσίας προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια στις πόλεις Σαράτοφ και Ένγκελς, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν μέσω Telegram.

Επιτόπου αναπτύχθηκαν και επιχειρούν υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πρόσθεσε.

Κοντά στην πόλη Ένγκελς βρίσκεται μεγάλη βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, που η Ουκρανία έχει αποπειραθεί να πλήξει και στο παρελθόν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

