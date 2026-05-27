Ρωσία για την επιστολή Ζελένσκι σε Τραμπ: «Αν δεν έχετε πυραύλους, επικεντρωθείτε στην ειρήνη»

«Αν η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αεράμυνας, ίσως θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθεί στην ειρήνη αντί στις προκλήσεις και την κλιμάκωση», έγραψε ο Ντμίτριεφ

Κίριλ Ντμίτριεφ

Ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και βασικός διαπραγματευτής της Μόσχας, Κίριλ Ντμίτριεφ, σχολίασε την Τετάρτη την έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα πρέπει «να επικεντρωθεί στην ειρήνη».

«Αν η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αεράμυνας, ίσως θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθεί στην ειρήνη αντί στις προκλήσεις και την κλιμάκωση. Η ειρήνη είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική», έγραψε ο Ντμίτριεφ στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ενημερώσει με επιστολή του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.
 

