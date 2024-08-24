Τρεις πυρκαγιές βρίσκονταν χθες σε εξέλιξη στο δεξαμενόπλοιο που εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του αφού δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη ανοικτά της Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφερε την Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Η United Kingdom Maritime Trade Operations, που ανήκει στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, ανέφερε πως έλαβε «αναφορά κατά την οποία παρατηρήθηκαν τρεις πυρκαγιές» στο σκάφος, το Sounion της εταιρείας Delta Tankers, που μοιάζει να «παρασύρεται» από ρεύματα, αφού χτυπήθηκε τρεις φορές δυτικά του λιμανιού Χοντάιντα της δυτικής Υεμένης.

Ο κινητήρας του σκάφους έπαψε να λειτουργεί και το σκάφος αφέθηκε αγκυροβολημένο στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, μετά την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό στη Δύση με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Όταν εξαπολύθηκε η επίθεση, γινόταν λόγος για μια πυρκαγιά στο σκάφος και ζημιά στο διαμέρισμα του κινητήρα. Δεν είναι σαφής η αιτία των τριών νέων πυρκαγιών.

Κατά το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, το Sounion μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας, στο Ιράκ.

Η ναυτική αποστολή Ασπίδες της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα διαβεβαίωσε ότι απομάκρυνε εσπευσμένα το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου προειδοποιώντας για τον «περιβαλλοντικό κίνδυνο» που εγείρεται.

Η εταιρεία Delta Tankers τόνιζε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως «υπάρχουν σχέδια για τη μετακίνηση του πλοίου σε ασφαλέστερο προορισμό, όπου θα μπορέσει να γίνει πλήρης αξιολόγηση (έλεγχοι και τυχόν επισκευές)».

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει από τον Νοέμβριο δεκάδες επιθέσεις, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους, εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς κατευθύνονται προς ή συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τον Οκτώβριο.

Η εκστρατεία των ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων πλοίων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ κι ανάγκασε μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, εκτελώντας δρομολόγια πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.