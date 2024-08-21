Χτύπημα από τους Χούθι στα ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης δέχθηκε το ελληνόκτητο τάνκερ MT Sounion της εταιρείας Delta Tankers.

Στο πλοίο δεν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στα 25 μέλη του πληρώματος, που είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Το χτύπημα, από το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, έγινε πιθανότατα από αντιαρματικό όπλο τύπου rpg, που έπληξε το μηχανοστάσιο.

Σύμφωνα με αναφορές, η επίθεση έγινε στις 6:15 πμ (ώρα Ελλάδος) από δύο σκάφη πειρατών: στο ένα επέβαιναν από δύο ως πέντε άτομα και στο δεύτερο πάνω από δέκα.

Το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά και έχασε την ισχύ του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, το πλοίο έχει ακινητοποιηθεί. Επίσης, πηγές αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαινε ένοπλη ασφάλεια και υπήρξε σύντομη ανταλλαγή πυρών.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου UKMTO, το επεισόδιο σημειώθηκε σε απόσταση 77 ναυτικών μιλίων δυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε ένα ακόμα επεισόδιο στην ίδια περιοχή, χωρίς όμως να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή φωτογραφίας: Marine Traffic

Πηγή: skai.gr

