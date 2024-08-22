Καταδρομείς του γαλλικού πλοίου που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» εξουδετέρωσαν σήμερα το πρωί USV (μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας), το οποίο απειλούσε το τάνκερ MV SOUNION και προχώρησαν στη διάσωση του 25μελούς πληρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το τάνκερ SOUNION δέχθηκε χθες επίθεση στην περιοχή της Νότιας Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθι και ακινητοποιήθηκε.

Το γαλλικό πλοίο που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες», ανταποκρινόμενο σε αίτημα της ναυτιλιακής εταιρείας και του καπετάνιου του MV SOUNION, έφτασε στο σημείο με σκοπό την παροχή προστασίας στο εμπορικό πλοίο και τη διάσωση του πληρώματός του.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στην περιοχή του συμβάντος, καταδρομείς εξουδετέρωσαν μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας (USV) και διέσωσαν τα 25 μέλη του πληρώματος.

Χθες λίγο πριν από τις 6 το πρωί το πλήρωμα του «Sounion» εντόπισε δύο βάρκες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη μία από τις βάρκες επέβαιναν τρία έως πέντε άτομα και στη δεύτερη δέκα άτομα.

Οι αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση με αντιαρματικό RPG, προκαλώντας υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του «Sounion» και φωτιά στο μηχανοστάσιο. Προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους αντάρτες και στους ένοπλους φρουρούς που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο.

Στο δεξαμενόπλοιο υπήρχαν 25 μέλη πληρώματος, δύο Ρώσοι και 23 υπήκοοι Φιλιππίνων. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Μεταφέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ από τον λογαριασμό της ευρωπαϊκής επιχειρήσεις Ασπίδες, αφού περιγράφεται η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος και η μεταφορά τους στο Τζιμπουτί, επισημαίνεται ότι υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος καθώς το πλοίο SOUNION μεταφέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου.

«Μεταφέροντας 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, το MV SOUNION αποτελεί πλέον κίνδυνο ναυσιπλοΐας και περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης» σημειώνεται στην ανάρτηση.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 22, 2024

