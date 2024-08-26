Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Παίζοντας με τη φωτιά 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Μέση Ανατολή κρέμεται από μία κλωστή εδώ και μήνες και, όσα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αποτέλεσαν σημαντική κλιμάκωση που ξύπνησε και πάλι τους φόβους για γενίκευση των εχθροπραξιών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε πως οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, για να αποτρέψει, όπως λέει, επικείμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας της Χεζμπολάχ κατά της ισραηλινής επικράτειας «δεν είναι το τέλος της ιστορίας».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, με διάγγελμά του το απόγευμα της Κυριακής, υπογράμμισε ότι η επιχείρηση της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης ολοκληρώθηκε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί δίνοντας έμφαση στο πώς οι δυνάμεις του κατάφεραν να διασπάσουν την ισραηλινή αεράμυνα. Ωστόσο, επεσήμανε πως το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα παραμένει ανοικτό, εάν - όταν αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης της Κυριακής - κριθούν ως ανεπαρκή.

Και μπορεί τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Νασράλα να μην αποκλείουν Ισραήλ και Χεζμπολάχ να συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι της φωτιάς, δύο διπλωμάτες όμως, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επεσήμαναν ότι και οι δύο πλευρές ήλθαν σε επικοινωνία μέσω τρίτων επιβεβαιώνοντας πως δεν επιθυμούν την επέκταση της σύρραξης.

Ολόκληρη η περιοχή - και όχι μόνο - περίμενε εδώ και έναν περίπου μήνα, την απάντηση της Χεζμπολάχ για τη δολοφονία του ηγετικού της στελέχους, Φουάντ Σουκρ, στις 30 Ιουλίου, στην καρδιά του Λιβάνου, τη Βηρυτό αλλά και την απάντηση του Ιράν για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, μία ημέρα αργότερα. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση απάντησε πρώτη, ενώ ακόμη η Τεχεράνη επιλέγει τη σιωπή.

Ο εν εξελίξει διπλωματικός αγώνας των τελευταίων μηνών στοχεύει επίμονα στην αποφυγή διάχυσης του πολέμου από τη Λωρίδα της Γάζας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προειδοποιούν ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων οι διπλωματικές αυτές προσπάθειες των τελευταίων 10 μηνών θα στεφθούν με απόλυτη… αποτυχία.

Σήμερα, Ισραήλ και Χεζμπολάχ δηλώνουν νικητές. Από τη μία το Ισραήλ τονίζει πως χρησιμοποιώντας 100 μαχητικά αεροσκάφη απέτρεψε με επιτυχία τη σχεδιαζόμενη από τη Χεζμπολάχ μεγάλης κλίμακας επίθεση και από την άλλη η σιιτική οργάνωση πως έφερε εις πέρας την πρώτη πράξη αντιποίνων κατά του Ισραήλ εκτοξεύοντας, όπως είπε, τουλάχιστον 300 ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τους αναλυτές όμως και οι δύο πλευρές έδειξαν μεν ότι μπορούν να φτάσουν στα άκρα αλλά, τελικά, δεν το τόλμησαν γιατί δεν το επιθυμούν. Το ερώτημά όμως εάν η κλιμάκωση της Κυριακής μπορεί να ανάψει μία φωτιά που δύσκολα θα σβήσει παραμένει αναπάντητο.

Στρατιωτικοί παρατηρητές, σημειώνει η βρετανική TheGuardian, αναφέρουν ότι έπειτα από τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλά και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ τάσσονται υπέρ της συνέχισης των ισραηλινών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ. Ήδη, άλλωστε, γεγονός παραμένει πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις για την επιστροφή των περίπου 80.000 εκτοπισμένων Ισραηλινών αμάχων στις κατοικίες τους στον βορρά της χώρας κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

«Ο Νασράλα στη Βηρυτό και ο Χαμενεΐ στην Τεχεράνη πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα βήμα ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί στα βορεια της χώρας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, οι σύμμαχοι του Ισραήλ εξέφρασαν για ακόμη μία φορά τη στήριξή τους κατά της Χεζμπολάχ καλώντας όμως σε αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να εργάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβετ, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από υψηλόβαθμους αξιωματούχους να βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με το Ισραήλ.

