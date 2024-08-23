Χούθι: Η στιγμή που οι Χούθι χτυπούν το ελληνόκτητο πλοίο Sounion - Δείτε βίντεο

Η τρομοκρατική ομάδα Χούθι δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει να χτυπούν το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, M/T Sounion την Παρασκευή το πρωί στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εκκένωση του την Τετάρτη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη, και κατόπιν πυκνά σύννεφα καπνού.



Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι γεμάτο με πάνω από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, καίγεται εγκαταλελειμμένο περίπου 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με αναφορές, η επίθεση έγινε στις 6:15 πμ (ώρα Ελλάδος) από δύο σκάφη πειρατών: στο ένα επέβαιναν από δύο ως πέντε άτομα και στο δεύτερο πάνω από δέκα.

Το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά και έχασε την ισχύ του.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released a Video showing them Striking the Greek-Flagged Oil Tanker, M/T Sounion earlier today in the Southern Red Sea, after it was Evacuated on Wednesday by the French Navy. The Ship, which is filled with over 150,000 Tons of… pic.twitter.com/NbkTnXH8Wi — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2024

Πηγή: skai.gr

