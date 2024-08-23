Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Η στιγμή που οι Χούθι χτυπούν το ελληνόκτητο πλοίο Sounion στα ανοιχτά της Υεμένης

Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη, και κατόπιν σύννεφα καπνού- Το Sounion είναι γεμάτο με πάνω από 150.000 τόνους αργού

Χούθι: Η στιγμή που οι Χούθι χτυπούν το ελληνόκτητο πλοίο Sounion - Δείτε βίντεο

Η τρομοκρατική ομάδα Χούθι δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει να χτυπούν το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, M/T Sounion την Παρασκευή το πρωί στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα, μετά την εκκένωση του την Τετάρτη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. 

Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη, και κατόπιν πυκνά σύννεφα καπνού. 

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι γεμάτο με πάνω από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, καίγεται εγκαταλελειμμένο περίπου 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με αναφορές, η επίθεση έγινε στις 6:15 πμ (ώρα Ελλάδος) από δύο σκάφη πειρατών: στο ένα επέβαιναν από δύο ως πέντε άτομα και στο δεύτερο πάνω από δέκα.

Το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά και έχασε την ισχύ του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Ερυθρά Θάλασσα Υεμένη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark