Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε χθες, Κυριακή, την πρώτη της δημόσια εμφάνιση από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωση καρκίνου νωρίτερα φέτος. Η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton), 42 ετών, εμφανίστηκε στο Crathie Kirk της Σκωτίας – όπου η βασιλική οικογένεια περνά τις θερινές διακοπές της.

Η πριγκίπισσα απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, ευδιάθετη και χαμογελαστή, να φτάνει για τη λειτουργία της Κυριακής με τον σύζυγό της Γουίλιαμ.Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ο πρίγκιπας Τζορτζ.

Kate Middleton is seen at Crathie Kirk for the first time since revealing her cancer diagnosis as she joins Prince William and other Royal Family members for Sunday service https://t.co/TMQl42Ab9d pic.twitter.com/ZsJpXx0A27 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 25, 2024

Η Κέιτ Μίντλετον τους τελευταίους μήνες αναρρώνει από θεραπεία για τον καρκίνο και εθεάθη τελευταία φορά δημοσίως τον Ιούνιο, στην παρέλαση Trooping the Colour και τον τελικό του Wimbledon.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επίσης εθεάθησαν στον δρόμο προς την εκκλησία.

The Princess of Wales is seen at Crathie Kirk for the first time since her cancer diagnosis earlier this year.

https://t.co/2xLdCgrYNh — Rebecca English (@RE_DailyMail) August 25, 2024

Πηγή: skai.gr

