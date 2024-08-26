Λογαριασμός
Νέα εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον - Χαμογελαστή στην κυριακάτικη λειτουργία - Δείτε φωτογραφίες

Η 42χρονη πριγκίπισσα απαθανατίστηκε ευδιάθετη και χαμογελαστή, να φτάνει στη λειτουργία της Κυριακής, μαζί με τον σύζυγό της Γουίλιαμ

Kate Middleton

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε χθες, Κυριακή, την πρώτη της δημόσια εμφάνιση από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωση καρκίνου νωρίτερα φέτος. Η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton), 42 ετών, εμφανίστηκε στο Crathie Kirk της Σκωτίας – όπου η βασιλική οικογένεια περνά τις θερινές διακοπές της. 

kate midleton X

Η πριγκίπισσα απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, ευδιάθετη και χαμογελαστή, να φτάνει για τη λειτουργία της Κυριακής με τον σύζυγό της Γουίλιαμ.Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ο πρίγκιπας Τζορτζ. 

Η Κέιτ Μίντλετον τους τελευταίους μήνες αναρρώνει από θεραπεία για τον καρκίνο και εθεάθη τελευταία φορά δημοσίως  τον Ιούνιο, στην παρέλαση Trooping the Colour και τον τελικό του Wimbledon. 

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επίσης εθεάθησαν στον δρόμο προς την εκκλησία.

