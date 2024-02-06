Θυμός κατά της κυβέρνησης έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε αγρυπνία για την πρώτη επέτειο των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη νοτιοανατολική Τουρκία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αμέλεια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών του.

Ο μεγέθους 7,8 βαθμών σεισμός, η πιο φονική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ισοπέδωσε κωμοπόλεις και τμήματα πόλεων στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας και στη γειτονική Συρία. Στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην Τουρκία και σε περίπου 5.900 στη Συρία, ενώ άφησε εκατομμύρια άστεγους.

Στη νοτιοανατολική τουρκική επαρχία Χατάι, η οποία επλήγη περισσότερο, πολίτες στη διάρκεια της αγρυπνίας κάλεσαν την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές να παραιτηθούν και ζήτησαν να μην εμφανισθούν επίσημοι στην τελετή μνήμης, ενώ αποδοκίμασαν ομιλίες.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης Χατάι στην ομώνυμη επαρχία, κάποιοι φώναζαν: «Μπορεί κανείς ν' ακούσει τη φωνή μου;» την ώρα που μιλούσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Το σύνθημα αναφέρεται στις φωνές που ακούγονταν κάτω από τα συντρίμμια καθώς άνθρωποι περίμεναν για μέρες να φθάσει βοήθεια. Κάτοικοι λένε πως πολλοί άνθρωποι πέθαναν όχι επειδή κατέρρευσαν τα κτίρια, αλλά μάλλον επειδή περίμεναν τόσο πολύ παγιδευμένοι στα συντρίμμια μέσα στο κρύο.

Μετά την αγρυπνία, πολίτες έριξαν λούλούδια στον ποταμό Ορόντη (Ασί).

Η Μερβέ Γκιουρσέλ, η οποία έχασε τη θεία της, το σύζυγο της θείας της και τα εξαδέλφια της στο σεισμό, φώναζε τα ονόματά τους ρίχνοντας για καθέναν τους ένα γαρύφαλλο στο νερό.

«Κανένας δεν ήταν με αυτούς τους ανθρώπους την ημέρα εκείνη. Ο πόνος αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν μπόρεσαν να διασωθούν. Ο πόνος αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν μπόρεσε να ακουστεί η φωνή τους», είπε.

«Αυτό (οι διαμαρτυρίες) είναι η ηχώ του εσωτερικού πόνου των ανθρώπων. Είναι μια ηχώ του πόσο πολύ υπέφεραν άνθρωποι. Δεν υπάρχει τρόπος να πει κάποιος πώς μπορεί ποτέ να αποζημιωθεί ο πόνος εδώ. Οι καρδιές αυτών των ανθρώπων αιμορραγούν».

Η Νεσιμπέ Ντουζγκούν είπε πως ρίχνει στο νερό λουλούδια για όλους όσους γνώριζε και πως η κίνηση αυτή έχει ενώσει το λαό του Χατάι.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε σε δήλωση που δημοσιοποίησε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης X πως ο πόνος της απώλειας από τους σεισμούς είναι τώρα τόσο νωπός όσο ήταν πριν από ένα χρόνο και πως η κυβέρνησή του κινητοποιήθηκε αμέσως έπειτα απ' αυτό που αποκάλεσε «καταστροφή του αιώνα».

«Η ενότητα του αιώνα επιδείχθηκε μπροστά στην καταστροφή του αιώνα», δήλωσε.

Ωστόσο η Νουρούλ Σαμπάχ Ακσού, κάτοικος της Χατάι, λέει πως η κυβέρνηση άφησε το λαό της πόλης να πεθάνει. «Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ. Πού ήταν αυτοί; Γιατί εγκατέλειψαν κατ' αυτό τον τρόπο τη Χατάι; Γιατί μας ξέχασαν;», ρωτάει η Ακσού.

