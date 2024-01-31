Σε κλάματα ξέσπασε η πρώην Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, στη διάρκεια της κατάθεσής της στην έρευνα που διεξάγεται για τη διαχείριση που έκανε στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς έχει επικριθεί ότι χρησιμοποίησε άτυπα μέσα επικοινωνίας.

Η Στέρτζον παραδέχτηκε ότι έκανε έκανε χρήση της εφαρμογής μηνυμάτων WhatsApp αλλά και ότι διέγραψε τα μηνύματα που αφορούσαν στον συντονισμό της κυβέρνησής της.

Η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας στη διάρκεια της διαδικασίας ήταν συγκινησιακά φορτισμένη ενώ παραδέχτηκε θα ήθελε να μην ήταν επικεφαλής κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πιο φορτισμένη της στιγμή ήταν όταν έπρεπε να παραδεχτεί ότι τα μηνύματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν είχαν κρατηθεί.

Παρά το γεγονός ότι της παρουσιάστηκαν μηνύματα που έχουν διατηρηθεί σχετικά με βασικές πολιτικές επιλογές που αφορούσαν στους περιορισμούς, επέμεινε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν «επίσημα» και όχι μέσω WhatsApp.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι «ίσως δεν έπρεπε» να δώσει στον καθηγητή Devi Sridhar μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SNP για να επικοινωνήσει μαζί της.

Ειδικότερα, η Νίκολα Στέρτζον παραδέχτηκε ότι διέγραψε τα μηνύματα WhatsApp από την πανδημία της COVID, αλλά υπερασπίστηκε τη χρήση της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, λέγοντας ότι ήταν περιορισμένη και δεν χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων.

Ερωτηθείσα από τον σύμβουλο έρευνας Jamie Dawson σχετικά με την εμπειρία της από την πανδημία, η Στέρτζον απάντησε κλαίγοντας ότι θα ήθελε να μην ήταν στο Bute House εκείνη την εποχή.

Είπε ότι στόχος της ήταν να γίνει η «καλύτερη πρωθυπουργός που θα μπορούσα να είμαι», αρνούμενη κατηγορηματικά ότι έβλεπε την κατάσταση ως «πολιτική ευκαιρία».

«Είμαι σίγουρη ότι η έρευνα έχει στη διάθεσή της οτιδήποτε σχετίζεται με τη λήψη των αποφάσεών μου κατά τη διαδικασία και τη χρονική περίοδο της πανδημίας», είπε η Στέρτζον.

«Ήμουν πολύ ενδελεχής για να διασφαλίσω ότι τα πράγματα καταγράφονται σωστά, αλλά σύμφωνα με τις συμβουλές που μου έδιναν πάντα, από την πρώτη μου μέρα στην κυβέρνηση, μάλλον, ήταν να μην κρατάω συνομιλίες όπως αυτή σε ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να χαθεί ή να κλαπεί».

«Δεν είδα πολιτική ευκαιρία. Είδα μια απειλή, έναν κίνδυνο, μια καταστροφή. Οι αναμνήσεις μου από τις αρχές του 2020… ήταν ο πρώτος φόβος για το τι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η χώρα», είπε.

«Κατά καιρούς αυτές τις πρώτες μέρες ένιωθα συγκλονισμένη από την κλίμακα αυτού που είχαμε να κάνουμε. Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένιωσα μια συντριπτική ευθύνη να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα», πρόσθεσε

«Δεν είπα ότι δεν χρησιμοποίησα άτυπα μέσα επικοινωνίας. Αυτό που λέω είναι ότι το έκανα πολύ σπάνια και όχι για να συζητήσω θέματα ουσίας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως λήψη αποφάσεων».

Η έρευνα για τον COVID διερευνά τη διαχείριση κυβερνητικών αξιωματούχων της πανδημίας και αν έγιναν λάθη. Άρχισε επίσημα τον Ιούνιο του 2022 και αναμένεται να διαρκέσει για χρόνια.



Πηγή: skai.gr

