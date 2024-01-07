Ιταλία: Τα πτώματα δύο πεζοπόρων εντοπίστηκαν έπειτα από χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις

Σωστικές ομάδες στην Ιταλία εντόπισαν σήμερα τα πτώματα δύο πεζοπόρων χιονιού μετά την πτώση χιονοστιβάδας στις Άλπεις, κοντά στο σύνορο με την Ελβετία.

Ένα από τα θύματα βρέθηκε θαμμένο στο χιόνι ενώ το πτώμα του άλλου ανασύρθηκε από μια λίμνη μετά τη χιονοστιβάδα που έπεσε σε ύψος περίπου 2.200 μέτρων στην περιοχή Βαλ Φορμάτσα, στην περιφέρεια του Πιεμόντε (Πεδεμόντιο), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αλπική σωστική οργάνωση CNSAS.

Μια ομάδα ειδικών εστάλη επί τόπου με ελικόπτερο παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή αφού σήμανε συναγερμός γύρω στο μεσημέρι, ενώ στις επιχειρήσεις για την ανεύρεση των πτωμάτων συμμετείχε και σκύλος διασώστης.

Τα θύματα, τα οποία φορούσαν ειδικά παπούτσια για το χιόνι για να μπορούν να περπατούν στο βουνό, δεν κατονομάστηκαν.

Πηγή: skai.gr

