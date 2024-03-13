Σουηδία: Η αστυνομία απομάκρυνε σηκωτή και πάλι την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές που απέκλεισαν την είσοδο του κοινοβουλίου

Η σουηδική αστυνομία απομάκρυνε ξανά σήμερα δια της βίας την Γκρέτα Τούνμπεργκ κι άλλους ακτιβιστές για το κλίμα που είχαν αποκλείσει και πάλι για τρίτη ημέρα την είσοδο του σουηδικού κοινοβουλίου.

Η αστυνομία την απομάκρυνε από εκεί, όπως και χθες, μαζί με άλλους ακτιβιστές με αστυνομικό βαν.

Climate goblin Greta Thunberg gets dragged away again in Sweden. I have asked the question repetitively to her.



Yo @GretaThunberg , if you are serious about your cause why haven’t you taken the protests to China where they lead the world in emissions?? 🤓 pic.twitter.com/VqfnBhwwr6 — 🔥🇺🇸 KC 🇺🇸🔥 (@KCPayTreeIt) March 13, 2024

Η Τούνμπεργκ και δεκάδες άλλοι ακτιβιστές για το κλίμα άρχισαν προχθές, Δευτέρα, να αποκλείουν τις κύριες εισόδους του κοινοβουλίου της Σουηδίας, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της, σύμφωνα με τους ίδιους, πολιτικής αδράνειας.

Η αστυνομία δεν είχε επέμβει κατά την πρώτη ημέρα της διαμαρτυρίας τους, τη Δευτέρα, αλλά απομάκρυνε τους διαδηλωτές όταν επανέλαβαν τη δράση τους χθες το πρωί.

Η 21χρονη Τούνμπεργκ έγινε το πρόσωπο των νέων που αγωνίζονται κατά της κλιματικής αλλαγής, αφού η δράση της από το 2018, όταν άρχισε να διαμαρτύρεται κάθε Παρασκευή μπροστά στο σουηδικό κοινοβούλιο, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και διευρύνθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα της νεολαίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μεγάλες διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο.

Η αστυνομία της Στοκχόλμης ανακοίνωσε χθες ότι μολονότι οι ακτιβιστές έχουν το δικαίωμα

Πηγή: skai.gr

