Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει στην αερογέφυρα για την τροφοδοσία της Γάζας

Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει στην αερογέφυρα για την τροφοδοσία της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ο υπουργός 'Αμυνας «έδωσε εντολή στην Πολεμική Αεροπορία να υποστηρίξει την από αέρος παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου και επισημαίνεται ότι για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη Hercules, το καθένα εκ των οποίων έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αγαθά βάρους έως και 18 τόνων. Η γερμανική συμμετοχή, από την διεθνική βάση του Εβρέ, στην Γαλλία, θα είναι έτοιμη για την επιχείρηση στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, διευκρινίζεται.

«Από τους ανθρώπους στη Γάζα λείπουν τα πλέον απαραίτητα. Θέλουμε να συνεισφέρουμε ώστε να λάβουν τρόφιμα και φάρμακα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους και παραδέχθηκε ότι η αποστολή «δεν είναι χωρίς κινδύνους», αλλά, τόνισε, «τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα και έχουν μεγάλη εμπειρία».

Η ανταπόκριση του υπουργείου 'Αμυνας έρχεται έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.