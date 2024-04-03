Δώδεκα νεκροί και 30 τραυματίες σε επίθεση drone στο ανατολικό Σουδάν

Επίθεση τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τριάντα χθες Τρίτη στην Ατμπάρα, πόλη που μέχρι τώρα παρέμενε συγκριτικά αλώβητη από τον πολυαίμακτο πόλεμο που σπαράσσει το Σουδάν επί σχεδόν έναν χρόνο, ανέφεραν ιατρική πηγή και αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ξέσπασε πυρκαγιά στην Ατμπάρα έπειτα από επίθεση drone κατά τη διάρκεια του ιφτάρ», του δείπνου που ακολουθεί τη διακοπή της νηστείας του ραμαζανιού, ανέφερε τηλεφωνικά αυτόπτης μάρτυρας.

Στο γεύμα, το οποίο «οργάνωσε η ισλαμιστική πολιτοφυλακή Μπαράα στη βάση της» —σ.σ. πρόκειται για ένοπλη ομάδα που συμμετέχει στον πόλεμο στο πλευρό του στρατού— «είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και παραστρατιωτικοί», είπε άλλος κάτοικος.

«Προκλήθηκε πανικός όταν έγινε η έκρηξη» στους κατοίκους στην Ατμπάρα, οχυρό του στρατού, κάπου 300 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Χαρτούμ, σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο.

Τα πτώματα «δώδεκα θυμάτων» και «τριάντα τραυματίες» διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης, είπε ιατρική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για αμάχους ή παραστρατιωτικούς. Προηγούμενος προκαταρκτικός απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου ανάμεσα στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τον ως τότε υπαρχηγό του στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Σουδανούς και μετέτρεψε 8,5 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, υπολογίζει ο ΟΗΕ.

Όμως μέχρι χθες οι μάχες δεν είχαν φθάσει στην Ατμπάρα, όπου είναι τοποθετημένες μονάδες του στρατού με αποστολή να προστατεύουν την πόλη, που έχει στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκεται πάνω στον δρόμο προς το Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου μετεγκαταστάθηκε η κυβέρνηση που ορκίζεται πίστη στον στρατό.

Οι παραστρατιωτικοί, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας και αχανή τμήματα της χώρας, είναι εφοδιασμένοι με drones, αλλά οι θέσεις τους απέχουν κάπου 250 χλμ. από την Ατμπάρα στον δρόμο από το Χαρτούμ.

Οι ΔΤΥ, μετενσάρκωση των αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων Τζαντζαουίντ, που πριν από μια δεκαετία εφάρμοσαν πολιτική καμένης γης στο Νταρφούρ, εκτελώντας διαταγές του πρώην δικτάτορα Όμαρ ελ Μπασίρ, ελέγχουν πλέον επίσης το μεγαλύτερο μέρος του Νταρφούρ, απέραντης περιοχής αποκομμένης από την υπόλοιπη χώρα επί μήνες.

Προχθές Δευτέρα, αεροσκάφη «του στρατού βομβάρδισαν την πόλη ελ Φάσερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άμαχοι» στην πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, 800 χλμ. από τη Χαρτούμ, όπου «έχουν καταφύγει χιλιάδες άμαχοι που έφυγαν για να σωθούν από τις μάχες στο Νταρφούρ», στηλίτευσε χθες Τρίτη μέσω X ο Τομ Περιέλο, νέος ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Σουδάν.

Σε όλη τη χώρα, οι παραστρατιωτικοί, όπως και οι ένοπλες δυνάμεις, «συνεχίζουν να εμποδίσουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και περιορίζουν την ελευθερία κίνησης των αμάχων. Αυτή η κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των αμάχων επιδεινώνει την ανθρωπιστική και προσφυγική κρίση στο Σουδάν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

