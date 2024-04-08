Παλαιστίνιος κρατούμενος πεθαίνει στο Ισραήλ έπειτα από 38 χρόνια φυλάκισης

Παλαιστίνιος με την ισραηλινή υπηκοότητα πέθανε χθες Κυριακή εξαιτίας καρκίνου, έπειτα από 38 χρόνια που παρέμεινε φυλακισμένος για την απαγωγή και τη δολοφονία ισραηλινού στρατιώτη, μετέδωσαν ισραηλινά και παλαιστινιακά ΜΜΕ.

Ο Ουάλιντ Ντάκα, 62 ετών, πέθανε στο ιατρικό κέντρο Σαμίρ, σε νοτιοδυτικό προάστιο του Τελ Αβίβ. Έπασχε από σπάνια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών που διαγνώστηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Είχε αντιμετωπίσει λευχαιμία πριν από αρκετά χρόνια.

«Παρά τις διεθνείς και παλαιστινιακές εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του εξαιτίας σοβαρής ιατρικής αμέλειας στη φυλακή, παρέμεινε κρατούμενος ως τον θάνατό του», ανέφερε η Λίμα Ναζίχ, παλαιστίνια δικηγόρος και ακτιβίστρια.

Κρατούμενος από τον Μάρτιο του 1986, δικάστηκε διότι ανήκε σε ένοπλο πυρήνα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP) που ευθυνόταν για την απαγωγή και τον φόνο ισραηλινού στρατιώτη το 1984.

Καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη προτού η ποινή του μετατραπεί σε 37 χρόνια κάθειρξης.

Όμως το 2018, η ισραηλινή δικαιοσύνη τον καταδίκασε να εκτίσει δυο επιπλέον χρόνια φυλάκισης, διότι προσπάθησε να φέρει μέσα στη φυλακή κινητά τηλέφωνα. Η απελευθέρωσή του αναβλήθηκε ως τον Μάρτιο του 2025.

Οι επανειλημμένες αιτήσεις του να απελευθερωθεί πρόωρα για λόγους υγείας παρέμειναν νεκρό γράμμα, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων Φυλακισμένων, ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων Παλαιστίνιων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Η Διεθνής Αμνηστία καλούσε για ακόμη μια φορά το Σάββατο να αφεθεί ελεύθερος. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, υπέμεινε «βασανιστήρια, ταπεινώσεις, στέρηση των οικογενειακών επισκέψεων» και της ιατρικής περίθαλψης που είχε ανάγκη, κατήγγειλε η ΜΚΟ.

Ο διασημότερος παλαιστίνιος φυλακισμένος στο Ισραήλ είναι ο Μαρουάν Μπαργούτι, άλλοτε ανώτερο στέλεχος της Φάταχ, που καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια για φόνους, εξαιτίας του ρόλου του σε σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων τα χρόνια του 2000. Παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ επί σχεδόν 20 χρόνια.

Θεωρείται η πιο λαοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα Παλαιστινιακά Εδάφη και υποστηρικτές του έτρεφαν ελπίδες πως θα αφηνόταν ελεύθερος στα τέλη του Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η ανακωχή εκείνη επέτρεψε να απελευθερωθούν 80 ισραηλινοί όμηροι από τους 250 και πλέον που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατούμενων. Και στις δυο πλευρές, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

Έκτοτε δεν έχει μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για νέα ανταλλαγή, όμως για νιοστή φορά αναμενόταν να αρχίσουν στο Κάιρο έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ/Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.