Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ,από τον Απρίλιο του 2025, ανελέητες μάχες μαίνονται στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, μεταξύ των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και του στρατού της χώρας, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 13 εκατομμύρια να έχουν εκτοπιστεί

Πάνω από 400 άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι και γυναικόπεδα - σκοτώθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα σε επιθέσεις παραστρατιωτικών στα χωριά τους και σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων γύρω από την Ελ Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα της πολιτείας του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων επίσης αυξήθηκαν σε 181 τα δυο τελευταία χρόνια.

Αυτές οι «επιθέσεις ευρείας κλίμακας» υπογραμμίζουν «το κόστος της απραξίας της διεθνούς κοινότητας, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μου όσον αφορά τους αυξημένους κινδύνους για τους αμάχους στην περιοχή», στηλίτευσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Οι επιθέσεις αυτές χειροτέρεψαν την ανθρωπιστική κρίση στην πόλη που τελεί υπό πολιορκία από τις ΔΤΥ από τον Μάιο του 2024. Η κατάσταση στη Φάσερ χαρακτηρίζεται «καταστροφική» από τον κ. Τουρκ.

Η UNICEF έκανε λόγο για θύματα εκατομμύρια παιδιά, οι ζωές των οποίων «έχουν γίνει κομμάτια» και περιέγραψε κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του—φόνους, ακρωτηριασμούς, απαγωγές, εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, σεξουαλική βία— που «αυξήθηκαν κατά 1.000% σε δυο χρόνια» και εξαπλώθηκαν απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν εκτιμώνται σε σχεδόν 3.000, μέχρι το 2024.

Συνολικά σήμερα πάνω από 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας - από τα 7,8 εκατομμύρια στις αρχές του 2023.

Στο Σουδάν εκτυλίσσεται «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα», αλλά χωρίς την «προσοχή» του κόσμου, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, η Κάθριν Ράσελ.

«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα παιδιά του Σουδάν» είπε χαρακτηριστικά.

«Διαθέτουμε την εμπειρογνωμοσύνη και τη βούληση για να αυξήσουμε την υποστήριξή μας, αλλά έχουμε ανάγκη πρόσβαση και χρηματοδοτήσεις. Και, πάνω απ’ όλα, τα παιδιά του Σουδάν έχουν ανάγκη να σταματήσει αυτός ο φρικιαστικός πόλεμος», τόνισε.

Έχει κηρυχθεί επίσημα λιμός σε τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του καταυλισμού εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στο Νταρφούρ, που οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κυρίευσαν.

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχών κι αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών, η κατάσταση επαπειλείται να γίνει ακόμα χειρότερη.

Τουλάχιστον 462.000 παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ακραίο οξύ υποσιτισμό την περίοδο μεταξύ του Μαΐου και του Οκτωβρίου, εξήγησε η UNICEF.

O ΟΗΕ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ροή όπλων και πολεμιστών στο Σουδάν

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, σπαράσσεται από τον πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτης της χώρας, και ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και άλλοτε υπαρχηγός της χούντας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη μαζική ροή όπλων και μαχητών στο Σουδάν κι απαίτησε να σταματήσει, καθώς επιτρέπει τη συνέχιση του «βάρβαρου» πολέμου στη χώρα της Αφρικής, ο οποίος σήμερα κλείνει δυο χρόνια.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για το γεγονός ότι όπλα και μαχητές συνεχίζουν να καταφθάνουν στο Σουδάν, επιτρέποντας τη συνέχιση και την εξάπλωση της σύρραξης σε όλη τη χώρα», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του την παραμονή της δεύτερης επετείου από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αρχηγό των σουδανικών ένοπλων δυνάμεων, και τον άλλοτε υπαρχηγό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Η υποστήριξη από το εξωτερικό και η ροή των όπλων πρέπει να τελειώσουν. Αυτοί με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέρη πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν να βελτιωθούν οι ζωές του πληθυσμού, όχι για να διαιωνίζεται αυτή η καταστροφή», επέμεινε.

Ο κ. Γκουτέρες δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε καμιά χώρα στην ανακοίνωσή του.

Η de facto κυβέρνηση του Σουδάν κατηγορεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πως υποστηρίζουν τους παραστρατιωτικούς, πάνω απ’ όλα προμηθεύοντάς τους όπλα και πυρομαχικά, κάτι που διαψεύδουν το Αμπού Ντάμπι και οι ΔΤΥ.

