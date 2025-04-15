Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα μετά το πέρασμα αμμοθύελλας που έπληξε τις κεντρικές και νότιες περιοχές του Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας.

Ένας αξιωματούχος στην επαρχία Μουθάννα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 700 περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως «ασφυξία».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν περιοχές να έχουν καλυφθεί από ένα πυκνό πορτοκαλί νέφος, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν διακοπές ρεύματος και αναστολή πτήσεων σε αρκετές περιοχές.

Πεζοί και αστυνομικοί φορούσαν προστατευτικές μάσκες προσώπου για να προφυλαχθούν από τη σκόνη, ενώ διασώστες βρίσκονταν επί τόπου για να παρέχουν βοήθεια σε όσους δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, σύμφωνα με το BBC.

Τα νοσοκομεία στην επαρχία Μουθάννα, στο νότιο Ιράκ, δέχθηκαν τουλάχιστον 700 περιστατικά ασφυξίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο υγείας.

Περισσότερα από 250 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στην επαρχία Νατζάφ, ενώ τουλάχιστον 322 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της επαρχίας Ντιουανίγια.

Άλλα 530 περιστατικά αναπνευστικής δυσχέρειας καταγράφηκαν στις επαρχίες Ντι Καρ και Μπάσρα.

Η αμμοθύελλα κάλυψε τις νότιες επαρχίες του Ιράκ με ένα πορτοκαλί νέφος, μειώνοντας την ορατότητα σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Οι Αρχές υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των αεροδρομίων στις επαρχίες Νατζάφ και Μπάσρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Το Ιράκ συγκαταλέγεται από τα Ηνωμένα Έθνη στις πέντε χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, καθώς πλήττεται τακτικά από αμμοθύελλες, ακραίες θερμοκρασίες και έλλειψη νερού.

Σημειώνεται ότι ισχυρή αμμοθύελλα το 2022 είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ πάνω από 5.000 άτομα είχαν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ιράκ προειδοποιεί ότι η χώρα θα βιώνει περισσότερες «ημέρες σκόνης» στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

