Έπειτα από δυο χρόνια πολέμου στο Σουδάν, ο αριθμός των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών έχει αυξηθεί κατά 1.000%, κατήγγειλε χθες Δευτέρα η UNICEF, καλώντας να μην εγκαταλειφθούν εκατομμύρια παιδιά οι ζωές των οποίων «έχουν γίνει κομμάτια».

«Δυο χρόνια πολέμου και εκτοπισμών έκαναν κομμάτια τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών σε όλο το Σουδάν», στηλίτευσε η εκτελεστική διευθύντρια της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, η Κάθριν Ράσελ, σε δελτίο Τύπου που φέρει σημερινή ημερομηνία, καθώς συμπληρώνονται δυο χρόνια αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα σε δυο αντίπαλους στρατηγούς για την εξουσία.

Η UNICEF υπογραμμίζει τις κατάφωρες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών —φόνους, ακρωτηριασμούς, απαγωγές, εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, σεξουαλική βία— που «αυξήθηκαν κατά 1.000% σε δυο χρόνια» και εξαπλώθηκαν απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν, για παράδειγμα, από τις 150 περιπτώσεις που είχαν επαληθευτεί το 2022 αυξήθηκαν σε κατ’ εκτίμηση 2.776 το 2023 και το 2024, σύμφωνα με δεδομένα που έθεσε υπόψη του Γαλλικού Πρακτορείου η υπηρεσία, υπογραμμίζοντας πως πιθανότατα είναι υποτιμημένα.

Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων επίσης αυξήθηκαν γεωμετρικά, από τις 33 υποθέσεις αυτής της φύσης το 2022 στις 181 τα δυο τελευταία χρόνια.

Ο αριθμός των παιδιών που έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια διπλασιάστηκε σε δυο χρόνια, από τα 7,8 εκατομμύρια στις αρχές του 2023 σε πάνω από 15 εκατομμύρια σήμερα, υπογράμμισε με ανησυχία η UNICEF.

Στο Σουδάν εκτυλίσσεται «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα», αλλά χωρίς την «προσοχή» του κόσμου, ανέφερε η κυρία Ράσελ. «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα παιδιά του Σουδάν».

«Διαθέτουμε την εμπειρογνωμοσύνη και τη βούληση για να αυξήσουμε την υποστήριξή μας, αλλά έχουμε ανάγκη πρόσβαση και χρηματοδοτήσεις. Και, πάνω απ’ όλα, τα παιδιά του Σουδάν έχουν ανάγκη να σταματήσει αυτός ο φρικιαστικός πόλεμος», τόνισε.

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, σπαράσσεται από τον πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτης της χώρας, και ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και άλλοτε υπαρχηγός της χούντας.

Στον πόλεμο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ έχουν ξεριζωθεί άλλοι 13 εκατομμύρια πολίτες, που μετατράπηκαν είτε σε εσωτερικά εκτοπισμένους, ή σε πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έχει κηρυχθεί επίσημα λιμός σε τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του καταυλισμού εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στο Νταρφούρ, που οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κυρίευσαν.

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχών κι αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών, η κατάσταση επαπειλείται να γίνει ακόμα χειρότερη.

Τουλάχιστον 462.000 παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ακραίο οξύ υποσιτισμό την περίοδο μεταξύ του Μαΐου και του Οκτωβρίου, εξήγησε η UNICEF.

