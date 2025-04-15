Με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στο Σουδάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα μιας χώρας που καταρρέει, τονίζοντας ότι το Σουδάν βιώνει μια «κρίση συγκλονιστικών διαστάσεων, με τους αμάχους να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα».

Καταδίκασε τους «βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές» που πλήττουν όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και «αγορές, νοσοκομεία, σχολεία, χώρους λατρείας και καταυλισμούς εκτοπισμένων». Έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτη σεξουαλική βία», ιδίως σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και σε «σοβαρές παραβιάσεις» που διαπράττονται και από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη.

Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις, τόνισε, είναι πρωτοφανείς. «Σχεδόν 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους» ανέφερε και τόνισε ότι είναι η «μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού παγκοσμίως» με πάνω από 3,8 εκατομμύρια να έχουν διασχίσει τα σύνορα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ, ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι «ο μισός πληθυσμός - περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι - υποφέρει από πείνα» με τον λιμό να έχει ήδη εντοπιστεί σε πέντε περιοχές και αναμένεται να εξαπλωθεί.

Παρότι ο ΟΗΕ και οι εταίροι του παρείχαν βοήθεια σε «πάνω από 15,6 εκατομμύρια ανθρώπους» την περασμένη χρονιά, οι προσπάθειες παρεμποδίζονται από «τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δραστικές περικοπές χρηματοδότησης». Οι βασικές υπηρεσίες έχουν «καταρρεύσει» με εκατομμύρια παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα περισσότερα υγειονομικά κέντρα να είναι εκτός λειτουργίας στις πιο πληγείσες περιοχές.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι «οι άμαχοι συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες της περιφρόνησης για την ανθρώπινη ζωή». Κάλεσε επίσης τις αντιμαχόμενες πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της Διακήρυξης της Τζέντα του Μαΐου 2023, επισημαίνοντας ότι αυτές οι υποσχέσεις «πρέπει να μετατραπούν σε απτές πράξεις», ενώ είναι απαραίτητες «ανεξάρτητες, αμερόληπτες και διαφανείς έρευνες» για όλες τις καταγγελίες παραβιάσεων.

Απηύθυνε επίσης έκκληση για τον τερματισμό της εξωτερικής παρέμβασης. «Η εξωτερική υποστήριξη και η ροή όπλων πρέπει να σταματήσουν» σημείωσε και προέτρεψε όσους ασκούν επιρροή να την χρησιμοποιήσουν «για να βελτιώσουν τη ζωή του λαού στο Σουδάν και όχι για να διαιωνίσουν αυτή την καταστροφή».

Η στρατηγική του ΟΗΕ επικεντρώνεται σε «συνολικές, επαναλαμβανόμενες και καλά συντονισμένες πολιτικές προσπάθειες» προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διάσπαση της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι το Σουδάν αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα για τα Ηνωμένα Έθνη» και ανέδειξε τη συνεχή διπλωματική αποστολή του Ειδικού του Απεσταλμένου, Ραμτάν Λαμαμρά, ο οποίος στοχεύει στο να «ενισχύσει και να υποστηρίξει τους πολίτες στην πορεία τους προς ένα κοινό όραμα για το μέλλον του Σουδάν».

Ο κ. Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει τον λαό του Σουδάν» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

