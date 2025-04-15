Γύρω – γύρω όλοι και στη μέση οι δασμοί

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Κίνα επιλέγει να υποβαθμίσει τον κίνδυνο χτυπήματος στις εξαγωγές της εξαιτίας των σαρωτικών δασμών Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχο του Πεκίνου να αναφέρει πως «δεν χάθηκε και ο κόσμος» από τις επιπτώσεις που επιφέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιούσε πως επόμενος στόχος των δασμών (του) θα είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα και, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, υπερασπίστηκε εκ νέου τη δασμολογική του πολιτική τονίζοντας ότι οι δασμοί αποδίδουν και ότι οι επενδύσεις βρίσκονται σε «ιστορικά επίπεδα».

Οι αγορές χθες, Μεγάλη Δευτέρα, μπορεί να διατήρησαν το θετικό πρόσημο, οι φόβοι για ύφεση όμως δεν έχουν κοπάσει ακόμη. Το δολάριο εξακολουθεί να χάνει την αξιοπιστία του και τα «μπρος – πίσω» στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου κρατούν δέσμιους τους επενδυτές στη σύγχυση και την αβεβαιότητα.

Συγχρόνως, η Κίνα είναι αποφασισμένη να μην κάνει ούτε βήμα πίσω.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει απαντήσει με επιβολή δασμών 125%, στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου ύψους συνολικά 145% με τη δασμολογική σύγκρουση των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ μετέβη χθες στο Βιετνάμ με μήνυμα την οικονομική συνεργασία και σταθερότητα ανάμεσα σε Πεκίνο και Ανόι. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας, ο Κινέζος πρόεδρος θα συνεχίσει την εμπορική αντεπίθεση γοητείας του με επόμενους προορισμούς τη Μαλαισία αλλά και την Καμπότζη - χώρες που αποτελούν, όπως και το Βιετνάμ, βασικές αγορές κινεζικών προϊόντων αλλά και βασικούς στόχους της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας «ένας εμπορικός πόλεμος και ένας δασμολογικός πόλεμος δεν έχουν νικητή και ο προστατευτισμός δεν οδηγεί πουθενά», για τον πρόεδρο όμως των Ηνωμένων Πολιτειών «καμία χώρα δεν θα γλιτώσει από τους δασμούς, ειδικά η Κίνα».

Το Πεκίνο δεν δείχνει να ανησυχεί και μέσω ανώτερου αξιωματούχου υπενθυμίζει ότι η Κίνα έχει ήδη απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εμπορικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαθέτει «τεράστια εγχώρια αγορά» η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα.

Ήδη η Ουάσιγκτον μετά το… πάγωμα αποφάσισε να διατηρήσει, προσωρινά, τα ηλεκτρονικά είδη – κυρίως υπολογιστές, smartphones και ημιαγωγούς – σε μεταβατικό καθεστώς, ώστε να υπαχθούν, σε περίπου έναν με δύο μήνες, σε ειδικούς δασμούς, για να επιτευχθεί όπως εξήγησε ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, ο επαναπατρισμός κρίσιμων βιομηχανιών.

Προς το παρόν και όσο το χάος καλά κρατεί οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να επηρεάζονται. Η εταιρεία Sony αύξησε την τιμή του Playstation 5 κατά 25% σε ορισμένες αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ωκεανίας επικαλούμενη ένα «δύσκολο οικονομικό περιβάλλον».

Λύση αναζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αρμόδιο Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, να επισκέπτεται την αμερικανική πρωτεύουσα επιδιώκοντας μία «δίκαιη συμφωνία» για τους δασμούς επαναλαμβάνοντας ότι η Ένωση των «27» παραμένει διατεθειμένη για έναν έντιμο συμβιβασμό με πρόταση την «αμοιβαία κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά αγαθά» και εστίαση στην άρση μη δασμολογικών εμποδίων.

