Ένας Ρώσος δισεκατομμυριούχος που έχει δεσμούς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ασκεί τεράστια επιρροή σε ένα από τα πιο διάσημα αθλήματα του κόσμου - παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ εναντίον του.

Ο λόγος για τον Αλισέρ Ουσμάνοφ, έναν 71χρονο μεγιστάνας των ορυχείων και των τηλεπικοινωνιών, που ηγήθηκε της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE) για περισσότερο από μια δεκαετία προτού αποχωρήσει το 2022, μετά τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος του, για τους δεσμούς του με το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχους ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της FIE, στα τέλη του περασμένο έτους, επιδιώκοντας να σταματήσει την εξέγερση από άλλες δυτικές χώρες, στο άθλημα. Παράλληλα, πυροδότησε μια έντονη συζήτηση για την δεοντολογία στον διεθνή αθλητισμό.

Καθώς η Ρωσία έχει αποκλειστεί από την παγκόσμια σκηνή μετά την εισβολή στην Ουκρανία, επικριτές εκτιμούν πως το Κρεμλίνο προσπαθεί να αποκαταστήσει την δημόσια εικόνα του, ασκώντας επιρροή σε μεγάλους αθλητικούς φορείς και πιέζοντας για την συμμετοχή Ρώσων αθλητών σε μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα, επιστρατεύει συμμάχους, από τη Νότια Αμερική έως την Αφρική.

Ο σκιώδης έλεγχος του Ουσμάνοφ στον κόσμο της ξιφασκίας έχει πλέον προσελκύσει και την προσοχή της ΕΕ. Ο επίτροπος Αθλητισμού Γκλέν Μικάλεφ δήλωσε στο POLITICO πως: «Δεν πρέπει να επιτρέπεται να κατέχει αξιώματα οποιοδήποτε πρόσωπο καλύπτει ή επωφελείται από τον παράνομο ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας»

«Θα ήταν απαράδεκτο εάν οι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί υπονομεύουν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ και έτσι απειλούν το διεθνές κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

«Μπανανία»

Στο Ομπέμπρο, μια μικρή πόλη της κεντρικής Σουηδίας που φημίζεται για το τεράστιο μεσαιωνικό της κάστρο, οι ηγέτες των σκανδιναβικών ομοσπονδιών ξιφασκίας συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη στρατηγική, ενόψει των εκλογών της FIE.

«Θεωρήσαμε ότι ήταν κακό (να αφήσουμε τον Ουσμάνοφ να κατέβει χωρίς αντίπαλο), επειδή κατά κάποιο τρόπο δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά η σχέση του με τον Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, Όλε Εγκ στο POLITICO.

«Ήταν σημαντικό να μάθει ο κόσμος ότι ο κόσμος της ξιφασκίας δεν είναι ενωμένος πίσω από τον Ουσμάνοφ», τόνισε ο ίδιος.

Η σουηδική ομοσπονδία ξιφασκίας προσπάθησε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της υποψηφιότητας του Ουσμάνοφ στη FIE, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι, καθώς υπόκειται σε ταξιδιωτική απαγόρευση, δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του και θα έπρεπε να αποκλειστεί από τις εκλογές.

Οι Σουηδοί έλαβαν επίσης από το τμήμα κυρώσεων του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών νομικές συμβουλές, τις οποίες είδε το POLITICO, οι οποίες προειδοποιούσαν για «σημαντικούς κινδύνους» για τη FIE, σε περίπτωση επανεκλογής του Ουσμάνοφ.

«Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση της διάθεσης κεφαλαίων ισχύουν όχι μόνο για τα άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά και για τους οργανισμούς που ανήκουν ή - άμεσα ή έμμεσα - ελέγχονται από αυτούς», ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος κυρώσεων.

Ωστόσο, ο προσωρινός πρόεδρος της FIE, Εμμανουήλ Κατσιαδάκης απέρριψε την καταγγελία της Σουηδίας, γράφοντας σε επιστολή που είδε το POLITICO ότι η υποψηφιότητα του Ουσμάνοφ «δεν έρχεται σε σύγκρουση με καμία διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας της FIE ή του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ», ανεξάρτητα από «τις κυρώσεις που ισχύουν επί του παρόντος γι' αυτόν».

Οι σκανδιναβικές ομοσπονδίες - Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Ισλανδία - με την υποστήριξη των χωρών της Βαλτικής πρότειναν έναν εναλλακτικό υποψήφιο για την προεδρία της FIE: Τον Όττο Ντράκενμπεργκ, πρώην ολυμπιονίκης ξιφασκίας από τη Σουηδία και πρόεδρο της ομοσπονδίας ξιφασκίας της χώρας.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουσμάνοφ θα είχε αντίπαλο από το 2008.

«Ποιος θα ήθελε να έχει εκλογές στη χώρα του με έναν μόνο υποψήφιο; Αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε τις μπανανίες», δήλωσε ο Ντράκενμπεργκ στο POLITICO, εξηγώντας την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ρώσου δισεκατομμυριούχου.

Ο Ουσμάνοφ την ώρα που ψηφίζει στις ρωσικές προεδρικές εκλογές το 2018 (AP Photo/Denis Tyrin)

Ένα αρχαίο άθλημα

Η ξιφασκία υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά οι σύγχρονοι κανόνες του αθλήματος γράφτηκαν στην Ιταλία και τη Γαλλία τον 18ο αιώνα, ενώ η ξιφασκία συμπεριλήφθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896.

Από το 2008, η FIE με έδρα τη Λωζάνη διοικείται κυρίως από τον Ουσμάνοφ, ο οποίος κάποτε ήταν μεγαλομέτοχος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Άρσεναλ.

Πρώην ξιφομάχος του Σοβιετικού Ουζμπεκιστάν, ο Ουσμάνοφ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της FIE το 2008 και κέρδισε μια τέταρτη συνεχόμενη θητεία το 2021 χωρίς αντίπαλο, αποσπώντας επαίνους από τον Πούτιν για τη «διεκδικητικότητά» του.

Αφού η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, ο Ουσμάνοφ ήταν από τους πρώτους μεγιστάνες που επλήγησαν από ένα μπαράζ κυρώσεων από τη Δύση, με την ΕΕ να τον περιγράφει ως «έναν από τους αγαπημένους ολιγάρχες του Βλαντιμίρ Πούτιν», που είναι πολύ κοντά στον Ρώσο πρόεδρο.

Αργότερα το μπλοκ απέσυρε τον όρο ολιγάρχης, τον οποίο ο Ουσμάνοφ απορρίπτει, αναφερόμενος σε αυτόν ως έναν «κορυφαίο επιχειρηματία υπέρ του Κρεμλίνου».

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ήταν «στόχος περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση» και θύμα «ψευδών και δυσφημιστικών ισχυρισμών που πλήττουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και την επιχειρηματική μου φήμη».

Μη μπορώντας να πατήσει το πόδι του στη Λωζάνη λόγω της ένταξης της Ελβετίας στα μέτρα της ΕΕ εναντίον του, ο Ουσμάνοφ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της FIE «μέχρι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη», με τον Έλληνα Κατσιαδάκη να διορίζεται προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού.

Ωστόσο, ο Ουσμάνοφ δεν αποχώρησε για πολύ. Τον Οκτώβριο του 2024 - που εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό κυρώσεις μετά την ανεπιτυχή προσβολή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της FIE.

Οι εκλογές επρόκειτο να διεξαχθούν τον Νοέμβριο στην Τασκένδη, την πρωτεύουσα της πατρίδας του, του Ουζμπεκιστάν.

«Sugar daddy»

Ο Ντράκενμπεργκ ήταν φυσικό να γίνει ο επόμενος ο λευκός ιππότης της ξιφασκίας.

Ο Σουηδός επιχειρηματίας είχε ήδη γίνει γνωστός αφού ένα απόσπασμα της ομιλίας του σε ένα συνέδριο της FIE στη Λωζάνη το 2022 έγινε viral. Εκεί, ανέβηκε στο βήμα για να επιχειρηματολογήσει κατά της χορήγησης άδειας στη Σαουδική Αραβία να φιλοξενήσει ένα πρωτάθλημα ξιφασκίας εφήβων λόγω του θλιβερού ιστορικού της για τα ανθρώπινα δικαιώματα - και πνίγηκε από τις αποδοκιμασίες και τις φωνές του ακροατηρίου.

«Έχουμε χτίσει τα τελευταία 16 χρόνια τον οργανισμό μας σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά ενός και μόνο ατόμου και στις δωρεές ενός και μόνο ατόμου - του προέδρου μας», ανέφερε ο Ντράκενμπεργκ. «Το να έχουμε έναν πρόεδρο από τον οποίο εξαρτόμαστε και οικονομικά ... αυτό δεν είναι καλή διακυβέρνηση», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι της FIE, ο Ουσμάνοφ - η καθαρή αξία του οποίου εκτιμάται από το Bloomberg σε περίπου 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ - χρηματοδοτούσε προσωπικά την ομοσπονδία, εκδίδοντας επιταγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Μια μοναδική δωρεά από τον Ουσμάνοφ ύψους 5,3 εκατ. ευρώ το 2020 αντιπροσώπευε το 93% των εσόδων της ομοσπονδίας εκείνο το έτος, σύμφωνα με οικονομική έκθεση της FIE.

Εκπρόσωπος του Ρώσου μεγιστάνα ανέφερε σχετικά στο POLITICO: «Όταν αγαπάς κάτι, είσαι πρόθυμος να αφιερώσεις τους πόρους και την ενέργειά σου σε αυτό - αυτή είναι η ουσία της αγάπης».

«Ο κ. Ουσμάνοφ χαίρει βαθύτατου σεβασμού από τα μέλη της FIE όχι μόνο για τις σημαντικές οικονομικές συνεισφορές του - οι οποίες, αναμφίβολα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επέκταση των δυνατοτήτων του οργανισμού πριν από τις κυρώσεις - αλλά και λόγω εξαιρετική απόδοσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, έχει επενδύσει κεφάλαια στην ξιφασκία μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος «Για το μέλλον της ξιφασκίας», υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του παραδοσιακά επικεντρωμένου στην Ευρώπη αθλήματος παγκοσμίως, ιδίως στις αφρικανικές χώρες.

«Έχουμε έναν sugar daddy», δήλωσε στο POLITICO ο Φινλανδός επικεφαλής της ξιφασκίας Τζούνας Λούτινεν. «Ο sugar daddy πληρώνει για όλη τη διασκέδαση. Αλλά ο sugar daddy δεν πρόκειται να είναι εκεί για πάντα. Κάποια στιγμή, τα χρήματα θα σταματήσουν να ρέουν», τόνισε.

Ο Ουσμάνοφ σταμάτησε τις δωρεές του προς τη FIE μετά την επιβολή κυρώσεων, όπως προκύπτει από τις οικονομικές εκθέσεις της ομοσπονδίας για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Η παράσταση αρχίζει

Το πεντάστερο ξενοδοχείο InterContinental στην Τασκένδη είναι ένα από τα πιο κομψά μέρη της πρωτεύουσας του Ουζμπεκιστάν, με σουίτες που προσφέρουν εκπληκτική θέα στον ορίζοντα της πόλης για μερικές εκατοντάδες ευρώ τη βραδιά και μια μεγάλη αίθουσα χορού αρκετά μεγάλη για να χωρέσει σχεδόν 1.000 άτομα.

Οι προεδρικές εκλογές της FIE διεξήχθησαν στις 30 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από περίπου 150 ομοσπονδίες ξιφασκίας χωρών. Εκπρόσωποι από τις διάφορες χώρες που αντιτάχθηκαν στον Ουσμάνοφ, συμπεριλαμβανομένων των σκανδιναβικών και βαλτικών ομοσπονδιών, των Γάλλων και των Αμερικανών, δείπνησαν στο ξενοδοχείο το βράδυ πριν από την ψηφοφορία.

Οι υποψήφιοι πρόεδροι κλήθηκαν να εκφωνήσουν μια πεντάλεπτη ομιλία. Ο Ντράκενμπεργκ, τηρώντας τα πέντε λεπτά που του αναλογούσαν, μίλησε για την ανάγκη η FIE να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά χρήματα και ο οργανισμός να είναι διαφανής και δημοκρατικός.

Σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που ήταν παρόντες, ο Ουσμάνοφ μπήκε στην αίθουσα πλαισιωμένος από τους σωματοφύλακες και τους συμβούλους του και κρατώντας μια στοίβα φακέλων.

Οι φάκελοι περιείχαν επιστολές υποστήριξης από περισσότερες από 100 χώρες που είχαν ήδη δεσμευτεί να τον υποστηρίξουν ως πρόεδρο, όπως δήλωσε.

Καθώς στεκόταν στο βήμα, ένας προβολέας που δεν υπήρχε πουθενά όταν μιλούσε ο Ντράκενμπεργκ, άναψε ξαφνικά, λούζοντας τον Ουσμάνοφ με ένα φωτοστέφανο λευκού φωτός.

Στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος έκανε ένα μακροσκελές παραλήρημα, κάνοντας επιθέσεις στον Ντράκενμπεργκ, καταγγέλλοντας τις «γελοίες» κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του και υπενθυμίζοντας στην αίθουσα πόσα πολλά έχει κάνει για την ξιφασκία, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι το άθλημα θα παραμείνει μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι αντιπρόσωποι της Νορβηγίας και της Φινλανδίας μίλησαν υπέρ του Ντράκενμπεργκ, με τον Φινλανδό επικεφαλής της ξιφασκίας Λούτινεν να επιπλήττει τον Ουσμάνοφ για τις κυρώσεις σε βάρος του.

«Τον ρώτησα προσωπικά μπροστά στο συνέδριο, πώς θα χειριστεί το γεγονός ότι ο μισός πλανήτης του επιβάλλει κυρώσεις. Και πώς θα μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος», είπε ο Λούτινεν, επισημαίνοντας πως «αρνήθηκε να μου απαντήσει».

Μεγάλη στήριξη

Η πολυτέλεια που προσφέρει ο Ουσμάνοφ, τα τόσο χρόνια δικτύωσης και η στοχευμένη φιλανθρωπία, απέδωσαν καρπούς.

Ο πλούσιος Ρώσος επιχειρηματίας δεν μπλόφαρε για την υποστήριξη που είχε συγκεντρώσει από όλο τον κόσμο.

Καθώς η συζήτηση συνεχίστηκε, τον υποστήριξαν με μια φωνή οι αντιπρόσωποι από τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Προέτρεψαν τον Ντράκενμπεργκ να ζητήσει συγγνώμη για την κριτική που άσκησε στη Σαουδική Αραβία δύο χρόνια πριν, ενώ ο πρόεδρος της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας σχεδόν φώναζε στο μικρόφωνο, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Μόλις τελείωσαν οι ομιλίες, 150 χώρες ψήφισαν σε μυστική ψηφοφορία. Ο Ουσμάνοφ έλαβε 120 ψήφους- ο Ντράκενμπεργκ πήρε μόλις 26 ψήφους. Ο δισεκατομμυριούχος επανεξελέγη με σαρωτική νίκη.

Η νίκη του ήταν «απόδειξη της αναγνώρισης και του βαθύ σεβασμού από την κοινότητα της ξιφασκίας», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο POLITICO.

Το αποτέλεσμα έφερε αντιδράσεις, με τον υπουργό Αθλητισμού της Ουκρανίας να το χαρακτηρίζει «ντροπιαστικό».

«Η προσπάθεια του Ουσμάνοφ να τεθεί επικεφαλής ενός διεθνούς αθλητικού οργανισμού υπονομεύει τις αρχές του αθλητισμού και νομιμοποιεί τις ενέργειες του επιτιθέμενου», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου αθλητισμού της Ουκρανίας στο POLITICO.

Ο παράγοντας Ρωσία

Ωστόσο, οι μηχανορραφίες δεν τελείωσαν εκεί.

Η επιστροφή του Ουσμάνοφ στην πιο ισχυρή θέση στην ξιφασκία ήταν βραχύβια. Μέσα σε 24 ώρες, ενημέρωσε τη FIE ότι ανέστειλε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος - και πάλι.

Παρά την «αδιαμφισβήτητη νίκη» του, ο Ουσμάνοφ «καθοδηγείται από τα συμφέροντα της FIE» και ήθελε «να αποτρέψει την επέκταση των νομικά αβάσιμων περιορισμών που επιβλήθηκαν εναντίον του στη FIE και τις δραστηριότητές της», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπός του. Ο Κατσιαδάκης διορίστηκε εκ νέου προσωρινός πρόεδρος από την εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού.

«Να θυμάστε, πριν από τις εκλογές είπα στους δημοσιογράφους ότι αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί», τόνισε ο Ντράκενμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουσμάνοφ έκανε στην άκρη για να μπορέσει να αποφύγει τον έλεγχο του να είναι επικεφαλής του οργανισμού και «να διοικήσει τη FIE σχεδόν εξίσου αποτελεσματικά από τα σκιώδη εδάφη».

«Πιστεύω ότι έχει βάλει ανθρώπους στη θέση τους [που] θα ενεργήσουν σύμφωνα με τις εντολές του», δήλωσε ο Ντράκενμπεργκ.

Εκπρόσωπος του Ουσμάνοφ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα ρόλο, επίσημο ή ανεπίσημο, στην εποπτεία της FIE.

Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Ρωσία. Καθώς η Μόσχα απομονώνεται ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της στην Ουκρανία και επιδιώκει να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία ήπιας ισχύος που έχει στη διάθεσή της, η παραμονή του Ουσμάνοφ στα ηνία της FIE πιθανόν να θεωρήθηκε νίκη από το Κρεμλίνο, λένε οι επικριτές του.

Ο Ουσμάνοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Το ίδιο και όταν η ξιφασκία έγινε μόλις το δεύτερο άθλημα - μετά το τζούντο - που επιτρέπει στους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνίζονται σε διεθνείς διοργανώσεις και να προκρίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έστω και με ουδέτερη σημαία, αφού η FIE ψήφισε την άρση της απαγόρευσης συμμετοχής τους τον Μάρτιο του 2023.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη επίπληξη του ουκρανικού οργανισμού ξιφασκίας, ο οποίος δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος και εξοργισμένος».

Και δεν ήταν η τελευταία φορά που Ουκρανία και ξιφασκία συγκρούονται.

Τον Ιούλιο του 2023, η Ουκρανή σταρ της ξιφασκίας Όλγα Χαρλάν αρνήθηκε να δώσει το χέρι στη Ρωσίδα αντίπαλό της Άννα Σμιρνόβα μετά τον αγώνα τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μιλάνου.

Όταν η Σμιρνόβα, που αγωνιζόταν με ουδέτερη σημαία, πήγε για χειραψία, η Χαρλάν άπλωσε τη σπάθη της. Αρχικά η Χαρλάν αποκλείστηκε λόγω του σνομπισμού, αλλά τελικά η FIE την επανέφερε στη θέση της- στη συνέχεια κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ουκρανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Φίλοι σε υψηλές θέσεις

Ακόμη και οι πιο σφοδροί επικριτές του Ουσμάνοφ δεν αμφισβητούν τη συμβολή του στην ξιφασκία, ούτε το γνήσιο πάθος του για το άθλημα. Εκτός από την τεράστια οικονομική του βοήθεια, προώθησε την ξιφασκία εκτός Ευρώπης. Το 2024 ήταν η πρώτη φορά που αθλητές από την Κένυα, τον Νίγηρα, τη Ρουάντα και το Πράσινο Ακρωτήριο προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όμως ο Ντράκενμπεργκ δήλωσε ότι φοβάται τι μπορεί να συμβεί στον οργανισμό, αν παρασυρθεί στις μάχες κυρώσεων του δισεκατομμυριούχου. Πέρυσι, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέβαλε το διεθνές διοικητικό όργανο της πυγμαχίας - του οποίου ηγείται επίσης ένας Ρώσος επιχειρηματίας με δεσμούς με το Κρεμλίνο - λόγω ανησυχιών σχετικά με τα οικονομικά, τη διακυβέρνηση και τη δεοντολογία του, αν και το άθλημα παρέμεινε μέρος των Αγώνων.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο οι κυρώσεις εναντίον του να προκαλέσουν νομικά προβλήματα στη FIE, ο εκπρόσωπος του Ουσμάνοφ δήλωσε ότι η υποψηφιότητά του για πρόεδρος «πληροί όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο καταστατικό της FIE».

Ο Ντράκενμπεργκ δήλωσε: «Θα πρέπει και θα βρεθούμε κάτω από έντονο έλεγχο από τη διεθνή κοινότητα», σημειώνοντας ότι το 2025 θα εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΔΟΕ, ο οποίος θα μπορούσε να είναι πιο εχθρικός προς τον Ουσμάνοφ. Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, είναι πρώην χρυσός Ολυμπιονίκης ξιφασκίας της Δυτικής Γερμανίας και στο παρελθόν έχει θεωρήσει τον εαυτό του φίλο του Ουσμάνοφ.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι θα μας πετάξουν έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επειδή είμαστε ένα σχετικά μικρό, μη εμπορικό, αρχαίο άθλημα, νομίζω ότι τότε θα μείνουμε οριστικά εκτός. Και η ξιφασκία όπως την ξέρουμε θα πάψει να υπάρχει», πρόσθεσε ο Ντράκενμπεργκ.

Τελικά, η Κίρστι Κόβεντρι, πρώην κολυμβήτρια της Ζιμπάμπουε, εξελέγη νέα πρόεδρος - και σχεδόν αμέσως άνοιξε την πόρτα για μια αθλητική προσέγγιση με τη Ρωσία.

Ερωτηθείς σχετικά με την παραίτηση του Ουσμάνοφ και τις κυρώσεις εναντίον του, εκπρόσωπος της ΔΟΕ δήλωσε ότι η ψηφοφορία της FIE ήταν «μια δημοκρατική εκλογή που κέρδισε μια σημαντική πλειοψηφία».

«Η ΔΟΕ έχει ενημερωθεί ότι μετά την εκλογή του, ο κ. Ουσμάνοφ έλαβε τα ίδια μέτρα καλής διακυβέρνησης που έχει λάβει και στο παρελθόν, προκειμένου να προστατεύσει τη Διεθνή Ομοσπονδία», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο POLITICO.

Για να διασφαλιστεί η επιβίωση του αθλήματος, ο Ντράκενμπεργκ κάλεσε τη FIE να αποστασιοποιηθεί από τον Ουσμάνοφ και να βρει εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως συνεργασίες με εμπορικά σήματα. Επί του παρόντος, η FIE δεν έχει ούτε έναν χορηγό, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της για το 2025.

«Υπήρχαμε και πριν από τον Ουσμάνοφ. Πρέπει να μάθουμε να υπάρχουμε μετά τον Ουσμάνοφ», τόνισε ο Ντράκενμπεργκ. «Διαφορετικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε», κατέληξε.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

