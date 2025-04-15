Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο την περασμένη εβδομάδα σε επιθέσεις παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με «αξιόπιστες πηγές» τις οποίες επικαλέστηκαν χθες Δευτέρα τα Ηνωμένα Έθνη.

Μόνο από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο (10η ως 12η Απριλίου), «η ομάδα μας στο Σουδάν επιβεβαίωσε 148 νεκρούς, όμως ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ υποτιμημένος, καθώς οι επαληθεύσεις μας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», εξήγησε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προσθέτοντας πως «αξιόπιστες πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 400 νεκρούς».

Ο αριθμός αυτός «δεν συμπεριλαμβάνει καν τα χθεσινά (σ.σ. κυριακάτικα) βία επεισόδια», διευκρίνισε.

Sudan: RSF Attack on Zamzam Camp Sparks Humanitarian Crisis



The Rapid Support Forces (RSF) claim to have seized control of Zamzam camp in Darfur, home to over 700,000 displaced people.



The attack, widely condemned by the UN and aid agencies, has left more than 100… pic.twitter.com/S9CQ62XkIK — Clash Report (@clashreport) April 14, 2025

Οι ΔΤΥ, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό, που ξέσπασε πριν από ακριβώς δυο χρόνια, τη 15η Απριλίου 2023, πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον καταυλισμών εσωτερικά εκτοπισμένων γύρω από την Ελ Φάσερ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους για την κατάληψη της τελευταίας πρωτεύουσας πολιτείας του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι παραστρατιωτικοί εξαπολύουν επιθέσεις, χερσαίες και αεροπορικές, εναντίον των γειτονικών καταυλισμών εκτοπισμένων Ζαμζάμ και Αμπού Σουκ.

Αυτές οι «επιθέσεις ευρείας κλίμακας» υπογραμμίζουν «το κόστος της απραξίας της διεθνούς κοινότητας, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μου όσον αφορά τους αυξημένους κινδύνους για τους αμάχους στην περιοχή», στηλίτευσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Οι επιθέσεις αυτές χειροτέρεψαν την ανθρωπιστική κρίση στην πόλη που τελεί υπό πολιορκία από τις ΔΤΥ από τον Μάιο του 2024. Η κατάσταση στη Φάσερ χαρακτηρίζεται «καταστροφική» από τον κ. Τουρκ.

«Αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο επιθέσεων με εθνικά κίνητρα εναντίον αμάχων που εκλαμβάνεται πως πρόσκεινται στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις», προειδοποίησε ο Ύπατος Αρμοστής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Τουρκ επέμεινε στο ότι οι ΔΤΥ έχουν «υποχρέωση, δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να εγγυώνται την προστασία των αμάχων», κι αυτό συμπεριλαμβάνει «τις επιθέσεις με εθνικά κίνητρα», καθώς και «να επιτρέπουν τη διέλευση με κάθε ασφάλεια αμάχων» που εγκαταλείπουν την πόλη.

Κάλεσε για ακόμη μια φορά «όλα τα μέρη — κι όσους έχουν επιρροή (σ.σ. σε αυτά)» να κάνουν βήματα για την επίλυση της σύγκρουσης.

