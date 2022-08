Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά το «σόου» Ερντογάν για το Αμπντουλχαμίτ Χαν - «Μας παγιδεύει στο Χάρτη της Σεβίλλης» - Φωτό

Ο πρόεδρος της Τουρκίας χαρακτήρισε το γεωτρύπανο ως "το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας" - Τι είναι ο "Χάρτης της Σεβίλλης"

Σε προεκλογικό σόου και δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση επιδόθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το λιμάνι Τασούκου στη Μερσίνη για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Ωστόσο, οι οπαδοί της «Γαλάζιας Πατρίδας» αντέδρασαν αρνητικά στην απόφαση του Ερντογάν για έρευνες του σκάφους ανοιχτά των ακτών της Αττάλειας.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία πραγματοποιεί εργασίες εξερεύνησης και γεώτρησης στη Μεσόγειο εντός της δικαιοδοσίας της, λέγοντας: «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για αυτό».

Στην πομπώδη τελετή εμφανίστηκαν «όλοι οι άνθρωποι του προέδρου», μεταξύ άλλων οι Καλίν, Οκτάι, Τσελίκ, Ακάρ και Αλτούν.

Yolun açık olsun Abdulhamid Han

Nasıl gittiğinde

Bizi bizden götürdüysen

Şimdi de

Bizi bize getirhttps://t.co/Txw7HElilB pic.twitter.com/2uwxjHZXRc — mustafarmagan (@mustafarmagan) August 9, 2022



Το νέο γεωτρύπανο έβδομης γενιάς της Τουρκίας θα επιχειρήσει ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Αττάλειας στη Μεσόγειο για εξερεύνηση υδρογονανθράκων.



«Θα στείλουμε το πλοίο μας, Abdulhamid Han, στο οικόπεδο Yorukler-1, 55 χιλιόμετρα (34 μίλια) μακριά από το Gazipasha (της Αττάλειας)», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια τελετής για την πρώτη αποστολή του 4ου πλοίου γεωτρήσεων Abdulhamid Han της Τουρκίας στο Tasucu. λιμάνι στη μεσογειακή πόλη Μερσίνα της χώρας.

• Türkiye's 4th drill ship is off to Mediterranean for hydrocarbon exploration



• The ship is one of the five seventh-generation ships globally



• It has a maximum operating depth of 3,600 meters (11,811 feet) https://t.co/OH5BlYtcwC pic.twitter.com/k3c7eYQg78 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 9, 2022

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι το γεωτρύπανο Abdulhamid Han είναι «το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας» στον τομέα της ενέργειας. Καυχήθηκε δε η Τουρκία διαθέτει έναν «σπάνιο» στόλο γεωτρήσεων στον κόσμο με τα πλοία της Fatih, Kanuni, Yavuz και Abdulhamid Han.



Σχετικά με την εξερεύνηση φυσικού αερίου, ο Ερντογάν είπε: «Τώρα, με τέσσερα πλοία γεωτρήσεων και δύο πλοία σεισμικής έρευνας, ασχολούμαστε και με αυτό το πεδίο».

Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης: «Σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στα 10 οικόπεδα που απαιτούνται για την πρώτη φάση του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας και να αρχίσουμε να θέτουμε το φυσικό αέριο που αποκτάται από εκεί σε λειτουργία για το έθνος μας το 2023».



Το πλοίο Abdulhamid Han έχει μέγιστο βάθος λειτουργίας 3.600 μέτρα, ύψος πύργου 104 μέτρα και ικανότητα πληρώματος 200 ατόμων. Το γεωτρύπανο είναι ένα από τα πέντε πλοία έβδομης γενιάς παγκοσμίως, με μέγιστο βάθος γεώτρησης 12.200 μέτρα.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Ερντογάν ανέφερε ότι το γεωτρύπανο θα εργάζεται μέρα-νύχτα.

Abdülhamid Han Gemimizi ya Allah, bismillah diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurladık.



Milletimizin duası, Abdülhamid Han Sondaj Gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. 🇹🇷 pic.twitter.com/Q1laRafn4Y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Παράλληλα, εξέδωσε Navtex, με την οποία δεσμεύει την περιοχή κοντά στην Αττάλεια μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22

«Μας παγιδεύει στο Χάρτη της Σεβίλλης»



Η δεξαμενή σκέψης Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, (Τουρκικό Κέντρο Θαλάσσιας και Παγκόσμιας Στρατηγικής) σε ανάρτησή της στο twitter σημειώνει: «Αυτό που φοβόμασταν έγινε πραγματικότητα! Ο πρώτος σταθμός υπηρεσίας του γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίντ Χαν είναι το οικόπεδο Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα ανοικτά της Gazipaşa. Με άλλα λόγια, εντός του χάρτη της Σεβίλλης, που μας παγιδεύει μέσα στον κόλπο της Αττάλειας… Δεν ξέρουμε τι να πούμε…».



🔴 Korktuğumuz başımıza geldi!



Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri Gazipaşa’nın 55 km açığındaki Yörükler-1 Kuyusu



Yani bizi Antalya Körfezi’nin içine hapseden Seville Haritasının içi…



Ne diyeceğimizi bilemiyoruz… pic.twitter.com/ckbKe5X7hN — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) August 9, 2022

Ο λεγόμενος «Χάρτης της Σεβίλλης» δημιουργήθηκε όταν η ΕΕ ζήτησε από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης να απεικονίσει τις ΑΟΖ των ευρωπαϊκών κρατών με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Εκπονήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σε αυτόν καταγράφεται η σύνδεση ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ. Καθορίζονται, δηλαδή, τα μέγιστα όρια για την Ελλάδα και την Κύπρο, χρησιμοποιώντας την ακτή κάθε κατοικημένου ελληνικού νησιού –ανεξάρτητα από το μέγεθός του και την εγγύτητά του στις τουρκικές ακτές.

Yolun açık olsun Abdulhamid Han

Nasıl gittiğinde

Bizi bizden götürdüysen

Şimdi de

Bizi bize getirhttps://t.co/Txw7HElilB pic.twitter.com/2uwxjHZXRc — mustafarmagan (@mustafarmagan) August 9, 2022

Abdulhamid Han, Türkiye’s fourth drill ship, embarks on its first mission in the Mediterranean following a ceremony attended by President Erdogan.



The new ship is one of five seventh-generation ultra-deepwater drill ships in the world pic.twitter.com/uJFbgD1obJ — TRT World (@trtworld) August 9, 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα. Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Skai.gr.