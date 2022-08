«Φιέστα» Ερντογάν για το Αμπντουλχαμίτ Χαν: Κοντά στην Αττάλεια βγαίνει το γεωτρύπανο

«Οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στη φιέστα για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν μιλά αυτή την ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη του αποστολή από το λιμάνι Τασούκου στη Μερσίνη προαναγγέλλοντας ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες στο οικόπεδο Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκαζί Πασά, κοντά στην Αττάλεια.

Όπως διευκρινίζει το Reuters, βρίσκεται εκτός των υδάτων που διεκδικούνται από την Κύπρο.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στη διάρκεια τελετής στη νότια τουρκική επαρχία της Μερσίνας, δήλωσε ότι «το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας».

Συμπλήρωσε δε ότι σχεδιάζουν να θέσουν το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το επόμενο έτος.

Για τις γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό», είπε.

Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα στείλουμε το πλοίο Αμντουλχαμίντ Χαν στο οικόπεδο Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ερντογάν ανέφερε ότι το γεωτρύπανο θα εργάζεται μέρα-νύχτα.

Παράλληλα, εξέδωσε Navtex, με την οποία δεσμεύει την περιοχή κοντά στην Αττάλεια μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22

