Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ζήτησε σήμερα να συνεχισθεί η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία δεν θα χαλαρώσει τις προσπάθειές της για να στηρίξει το Κίεβο.

Μιλώντας σε συγκέντρωση των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών στο Βουκουρέστι, ο Σολτς δήλωσε πως ο καλύτερος τρόπος για να προληφθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, είναι αυτό που αποκάλεσε αποτελεσματική αποτροπή.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει τη στιγμή που ο (Ρώσος) πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν θα αποφασίσει να αποσύρει τα στρατεύματά του. Ωστόσο, θα πάρει αυτή την απόφαση μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης, η χώρα του οποίου έχει μέχρι στιγμής παράσχει 28 δισεκ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Γι' αυτό επενδύουμε περισσότερο στη δική μας ασφάλεια και άμυνα από κοινού ως Ευρωπαίοι, ώστε κανένας να μην τολμήσει να μας επιτεθεί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι βάζουμε στην άκρη τα στενά μικροσυμφέροντά μας και οικοδομούμε μια ισχυρή και αληθινά ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

