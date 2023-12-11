Σολτς: Αισιόδοξος για συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2024

Αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό για την κάλυψη της «τρύπας» 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2024 θα οδηγήσουν "σύντομα" σε αποτέλεσμα, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

«Το εγχείρημα είναι πράγματι μεγάλο, αλλά έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο που μπορείτε να είστε πολύ σίγουροι ότι θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε σύντομα για το αποτέλεσμα», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Ο Όλαφ Σολτς(SPD), ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) αναζητούν εδώ και λίγες εβδομάδες λύση στο πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Τα τρία κόμματα έχουν δηλώσει ότι προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές και δεν επιθυμούν τη διάλυση του συνασπισμού.

Κεντρικό σημείο τριβής αποτελεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο χρέους», το οποίο ανεστάλη εκτάκτως για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Οι Φιλελεύθεροι (FDP) απορρίπτουν την εκ νέου χαλάρωσή του, αλλά και τις αυξήσεις φόρων.

Από την άλλη πλευρά, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ζήτησε να κηρυχθεί και πάλι «έκτακτη οικονομική ανάγκη» λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προκειμένου να ανασταλεί το «φρένο χρέους», προειδοποιώντας σε αντίθετη περίπτωση για τον κίνδυνο «σπιράλ λιτότητας». Για τους Πράσινους, η αναθερώρηση ή και κατάργηση του «φρένου χρέους» αποτελεί πάγιο αίτημα.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Τόρστεν Φράι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κόμμα του να προχωρήσει σε νέα προσφυγή ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει και πάλι άρση του «φρένου χρέους» και για το 2024.

«Θα είναι προφανώς αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί κανείς να δηλώνει ότι η κρίση είναι ο κανόνας και να παρακάμπτει συστηματικά το φρένο χρέους. Τον προηγούμενο μήνα το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη διοχέτευση στο Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό 60 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία προέρχονταν από έκτακτο δανεισμό λόγω της πανδημίας. Η απόφαση προκάλεσε «τρύπα» 17 δισεκατομμυρίων για το 2024, ενώ η κάλυψη του προϋπολογισμού του 2023 έγινε με αναδρομική άρση του «φρένου χρέους».

