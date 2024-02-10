Αυτή είναι η συγκλονιστική στιγμή που ένας άνδρας επιτίθεται σε πολλές γυναίκες, ενώ περιμένουν το μετρό στη Βαρκελώνη.

Το όργιο βίας τελειώνει με το να γρονθοκοπεί στο έδαφος έναν αθώο επιβάτη. Ο άνδρας φαίνεται να περπατάει στην πλατφόρμα και να χτυπάει διάφορες γυναίκες πριν τρέξει και γρονθοκοπήσει βάναυσα μια ανυποψίαστη νεαρή γυναίκα που άκουγε μουσική και κοίταζε το κινητό της.

Η αστυνομία ερευνά αν ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Η επίθεση έλαβε χώρα στο σταθμό Camp de l'Arpa της γραμμής πέντε του μετρό της Βαρκελώνης. «Χθες το βράδυ συλλάβαμε έναν άνδρα για επίθεση σε πολλές γυναίκες στο σταθμό του μετρό Camp de l'Arpa στη Βαρκελώνη. Ερευνούμε αν υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση», ανέφερε σε δηλώσεις της η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

