Η διαπραγμάτευση της «ειρήνης» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση… Ωστόσο, αν κάποιος μπορεί να το κάνει, αυτός είναι ο Μαρκ Ντάιερ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» και τη «Daily Mail».

Η πρώτη περιγράφει τον άνθρωπο που ήταν σωματοφύλακας του βασιλιά Καρόλου Γ' και δάσκαλος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβική του ηλικίας ως «άγριο, αλλά δίκαιο».

Ο 56χρονος Ντάιερ όχι μόνο προστάτευσε και φρόντισε τα αγόρια μετά τον πρόωρο θάνατο της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, αλλά κέρδισε και την εμπιστοσύνη τους. Στην πραγματικότητα, ο Ντάιερ ήταν γνωστός ως ο «δεύτερος πατέρας» των παιδιών, γεγονός που δείχνει πόσο κοντά είναι. Τώρα, θεωρείται ο μοναδικός που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Χάρι και Ουίλιαμ.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη βρετανική μοναρχία από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, όταν έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο. Την επόμενη ημέρα, η προσοχή στράφηκε στον Χάρι, ο οποίος πέταξε αμέσως από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο για να δει τον πατέρα του. Η επίσκεψη ήταν σύντομη- είδαν ο ένας τον άλλον για περίπου 30 λεπτά στο Clarence House στην πρώτη τους συνάντηση μετά από 17 μήνες. Την επόμενη ημέρα, ο Χάρι επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δούκας του Σάσεξ δεν είδε τον πολυάσχολο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος έχει αναλάβει το επίκεντρο των δημόσιων δραστηριοτήτων της βασιλικής οικογένειας.

Τα δύο αδέλφια έχουν αποξενωθεί βαθιά, ειδικά μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Χάρι, «Spare», στα οποία διατυπώνει σκληρές κατηγορίες εναντίον του μελλοντικού βασιλιά, και την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix, «Henry and Meghan». Αλλά οι ελπίδες για συμφιλίωση παραμένουν όσο ο διακριτικός Ντάιερ συνεχίζει να κάνει τα μαγικά του, τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο βρετανικός Τύπος.

Ο πρώην αξιωματικός της Ουαλικής Φρουράς, ο οποίος υπηρέτησε ως ακόλουθος του βασιλιά τη δεκαετία του 1990, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπορεί να περνάει από το μυαλό του βασιλιά Καρόλου Γ', επειδή ο ίδιος ο Ντάιερ έχει δώσει μάχη με τον καρκίνο του στομάχου τα τελευταία δύο χρόνια.

«Ευχάριστος και πανούργος», όπως τον περιγράφει η «Telegraph», ο Ντάιερ έχει πλέον αποσυρθεί από τη βασιλική υπηρεσία και το 2009 ίδρυσε και διηύθυνε με επιτυχία μια αλυσίδα παμπ- οκτώ χρόνια αργότερα, τις πούλησε για περισσότερα από 10 εκατ. λίρες. Ο Ντάιερ έκανε τον Χάρι νονό του γιου του και ο Χάρι ακολούθησε το ίδιο με τον γιο του Archie, ο οποίος γεννήθηκε το 2019.

Η στενή σχέση μεταξύ τους πάει πολλά χρόνια πίσω… Του είχε ανατεθεί να επισκέπτεται τον Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο οικοτροφείο του Ίτον, στο οποίο αργότερα φοίτησε ο Χάρι, και, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενθάρρυνε τις ερωτικές σχέσεις του τελευταίου προστατεύοντάς τον από τους παπαράτσι.

Ο Μαρκ Ντάιερ συνόδευσε αργότερα τον Χάρι στα ταξίδια του στην Αυστραλία και στην Αργεντινή, κάνοντας τη βασιλική βιογράφο, Penny Junor, να τον περιγράψει ως έναν από τους «λίγους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν λογικά στον Χάρι». Όπως έγραψε το 2014 στο βιβλίο της «Prince Harry Brother, Soldier, Son», «είχε κάνει θαυμάσια δουλειά υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας και τους δύο πρίγκιπες στα εφηβικά τους χρόνια και δείχνοντάς τους κάτι από τον κόσμο... Ο Τύπος πίστευε ότι ήταν κακή επιρροή, αλλά έκανε καλή δουλειά γι' αυτούς. Ήταν κοντά τους όταν χρειάζονταν συμβουλές που δεν έπαιρναν από τον πατέρα τους».

Αφού ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και αναχώρησαν για την Καλιφόρνια το 2020, φαίνεται ότι φίλοι, αυλικοί και συγγενείς αναγκάστηκαν να διαλέξουν πλευρά. Θα παραταχθούν ήσυχα στην ομάδα Χάρι ή στην ομάδα Ουίλιαμ, σημειώνει η «Telegraph», και όσοι επιλέγουν να πάρουν το μέρος του Χάρι, υποστηρίζει η εφημερίδα, εξοστρακίζονται από τον Ουίλιαμ. Αντίθετα, ο Ντάιερ - ο οποίος είναι φίλος και με τους δύο πρίγκιπες εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι πιο κοντά στον Χάρι - φαίνεται να έχει αποφύγει την απόρριψη του πρίγκιπα της Ουαλίας. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ενώ δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των αδελφών, ο Ντάιερ πιστεύεται ότι λειτουργεί ως ένα είδος μεσολαβητή για τον Χάρι, ώστε να διατηρεί επαφή με την προηγούμενη ζωή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

