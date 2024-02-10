Λογαριασμός
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου δημάρχου του AKP- Δείτε βίντεο

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου δημάρχου του AKP

Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) σημειώθηκε στις 16:30 (15:30 ώρα Ελλάδας) το απόγευμα στην περιοχή Κιουτστούκτσεκμετζε, δήμος που βρίσκεται στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε μία γυναίκα 22 ετών.

Η επίθεση κατά της προεκλογικής δραστηριότητας του υποψηφίου δημάρχου του Κιουτστούκτσεκμετζε, Αζίζ Γενίαϊ, έγινε με μακρύκαννο όπλο και πιστόλι, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο Μουράτ Κουρούμ, υποψήφιος του ΑΚΡ για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, στον οποίο υπάγεται ο περιφερειακός δήμος του Κιουτστούκτσεκμετζε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Καταδικάζω την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με μακρύκαννα όπλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου δημάρχου του Κιουτστούκτσεκμετζε, Αζίζ Γενίαϊ. [...] Αυτές οι απειλές κατά της δημοκρατίας μας δεν θα μας βγάλουν ποτέ, μα ποτέ, από το δρόμο μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

