Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου δημάρχου του AKP

Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) σημειώθηκε στις 16:30 (15:30 ώρα Ελλάδας) το απόγευμα στην περιοχή Κιουτστούκτσεκμετζε, δήμος που βρίσκεται στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε μία γυναίκα 22 ετών.

#Turkey (#Türkiye) 🇹🇷: Armed attack took place during the election campaign of #AKP (Ruling Party) Mayor Candidate 'Aziz Yeniay' in Kucukcekmece, #Istanbul. 1 person was severely wounded.



The gunmen were seemingly armed with two pistols and a 7.62x39mm AK-platform assault rifle. pic.twitter.com/d6LcoCOnHD — war_noir (@war_noir) February 10, 2024

Η επίθεση κατά της προεκλογικής δραστηριότητας του υποψηφίου δημάρχου του Κιουτστούκτσεκμετζε, Αζίζ Γενίαϊ, έγινε με μακρύκαννο όπλο και πιστόλι, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο Μουράτ Κουρούμ, υποψήφιος του ΑΚΡ για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, στον οποίο υπάγεται ο περιφερειακός δήμος του Κιουτστούκτσεκμετζε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Καταδικάζω την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με μακρύκαννα όπλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου δημάρχου του Κιουτστούκτσεκμετζε, Αζίζ Γενίαϊ. [...] Αυτές οι απειλές κατά της δημοκρατίας μας δεν θα μας βγάλουν ποτέ, μα ποτέ, από το δρόμο μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

