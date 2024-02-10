Νεκροί 17 μαχητές των Χούθι σε αμερικανο-βρετανικά πλήγματα

Δέκα επτά αντάρτες Χούθι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα εναντίον θέσεών τους στην Υεμένη, ανέφερε σήμερα ένα επίσημο μέσο της παραστρατιωτικής οργάνωσης μετά τις δημόσιες κηδείες τους που τελέστηκαν στη Σαναά.

«Οι σοροί των μελών των ενόπλων δυνάμεων που έπεσαν ως μάρτυρες κατά τη διάρκεια των αμερικανο-βρετανικών βομβαρδισμών μεταφέρθηκαν σε μια νεκρώσιμη πομπή στη Σαναά», έγραψε το πρακτορείο ειδήσεων Saba προσθέτοντας τα ονόματά τους.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν την Πέμπτη νέα πλήγματα στοχοθετώντας τέσσερα ντρόουν και επτά πυραύλους κρουζ «έτοιμους να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα» από τους Χούθι στην Υεμένη, όπου οι αντάρτες ελέγχουν τεράστιες εκτάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επίσης πλήγματα την Τετάρτη εναντίον περιοχών των φιλοϊρανών Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

