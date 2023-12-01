Σοϊγκού: Η Ρωσία προελαύνει σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικό στρατός προελαύνει σε όλες τις κατευθύνσεις στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Σοϊγκού είπε επίσης ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει το επόμενο έτος ναυτικές ασκήσεις, με την ονομασία Ocean-2024.

Νωρίτερα, από τα Σκόπια, ο ρώσος ΥΠΕΞ Λαβρόφ δήλωσε ότι αδιαφορεί για την τύχη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας είναι μία ύβρις» προς τις αξίες του ΟΑΣΕ, δήλωσε ανοίγοντας τις συζητήσεις ο προεδρεύων του ΟΑΣΕ υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουχάρ Οσμάνι.

Ακολουθησαν δεκάδες καταδίκες, τις οποίες ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν άκουσε όλες, καθώς βγήκε επανειλημμένα από την αίθουσα.

«Αδιαφορώ για τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου του ΟΑΣΕ», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

