Ο πρώην πρόεδρος Ποροσένκο καταγγέλλει ότι εμποδίστηκε να φύγει από την Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο υποστήριξε ότι εμποδίστηκε να φύγει από τη χώρα σήμερα το πρωί, σε μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ότι είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Ποροσένκο, ο οποίος ήταν πρόδρος της Ουκρανίας από το 2014 έως το 2019 και τώρα είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος σε ένα συνοριακό πέρασμα με την Πολωνία.

Ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να λέει ότι δεν τον άφησαν να περάσει τα σύνορα δείχοντας έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έδειχναν ότι είχε επίσημη άδεια να περάσει τα σύνορα.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Ο αντιπρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ολεξάντρ Κορνιένκο, επιβεβαίωσε ότι ακύρωσε την άδεια του Ποροσένκο να φύγει από τη χώρα.

Ο Κορνιένκο τόνισε ότι ενώ βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν για κομματικές εκδηλώσεις, τόνισε ότι είχε λάβει μια επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας δεν σχολίασε, που τον οδήγησε να ακυρώσει την άδεια του Ποροσένκο να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Το περαστικό έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης -κυρίως για εσωτερικά ζητήματα, όπως ο προϋπολογισμός - ενώ ο πόλεμος ενάντια σε ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής συνεχίζεται. Το κλίμα εσωτερικής έντασης έρχεται σε αντίθεση με τη σχεδόν απόλυτη ενότητα εντός της Ουκρανίας στην αρχή της ρωσικής εισβολής.

Ο Ποροσένκο ανέφερε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Πολωνία για να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση για να λήξει ο αποκλεισμός συνοριακών περασμάτων από Πολωνούς οδηγούς φορτηγών και συνέχεια θα ταξίδευε στις ΗΠΑ για να ενισχύσει την υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

Μαζί με το βίντεο που ανήρτησε από το σημερινό περιστατικό, ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε στην ανάρτησή του την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ακύρωση της άδειας και για πολιτικά παιχνίδια ενόψει εκλογών.

«Δεν είναι απλώς η παρεμπόδιση του διπλωματικού έργου ολόκληρης της ομάδας μου, αλλά δυστυχώς ένα πλήγμα στις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ποροσένκο.

Το γραφείο του Ζελένσκι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε περασμένο μήνα ότι «δεν είναι η ώρα» να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα διεξαγόντουσαν τον Μάρτιο του 2024, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν βάσει του στρατιωτικού νόμου, που έχει κηρυχθεί λόγω του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.