Η Γαλλία αποφάσισε απέλαση Ουζμπέκου: Yποψίες «ισλαμιστικής ριζοστικοποίησης»

Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην απέλαση ενός Ουζμπέκου λόγω υποψιών ‘ισλαμιστικής ριζοστικοποίησης', παρά την αντίθετη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) με την οποία απαγόρευε την απέλαση με την αιτιολογία του κινδύνου βασανιστηρίων στη χώρα του.

Συγκεκριμένα, στις 14 Νοεμβρίου, οι γαλλικές αρχές απέλασαν έναν 39χρονο Ουζμπέκο υπήκοο, παρόλο που το ΕΔΔΑ είχε αποφανθεί εναντίον της απέλασης και χωρίς να περιμένουν να αποφανθούν τα διοικητικά δικαστήρια - στα οποία είχε κατατεθεί επείγουσα προσφυγή.

Υπενθυμίζεται ότι την επομένη της επίθεσης στην πόλη Αράς στις 13 Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός καθηγητή μέσα στο σχολείο του, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι η αποφασιστικότητά του να απελάσει τους ξένους υπηκόους που θεωρούνται επικίνδυνοι δεν θα κλονιστεί μπροστά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

