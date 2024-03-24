Ο Ιβάν Κόρτσοκ και ο Πέτερ Πελεγκρίνι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Σλοβακία, αφού επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά που τους εμφάνιζαν ως φαβορί στον πρώτο γύρο που διεξήχθη χθες Σάββατο.

Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, ο πρώην ΥΠΕΞ Ιβάν Κόρτσοκ εξασφαλίζει 40,3% έναντι 38,4% του προέδρου της βουλής και πρώην πρωθυπουργού Πέτερ Πελεγκρίνι.

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 6 Απριλίου.

Το αποτέλεσμα της κάλπης δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού στις δημοσκοπήσεις ο 49χρονος Πελεγκρίνι και ο 59χρονος Κόρτσοκ προηγούνταν, έχοντας μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Το εκλογικό σώμα εμφανίζεται διχασμένο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία.

Ο 49χρονος Πελεγκρίνι προέρχεται από το φιλορωσικό κυβερνητικό στρατόπεδο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος αμφισβήτησε την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο 59χρονος Κόρτσοκ, ο οποίος υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση, έχει ταχθεί αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας, όπως και η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα που επέλεξε να μην διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Μολονότι έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο, ο πρόεδρος της Σλοβακίας επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες, διορίζει δικαστές και είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο αρχηγός του κράτους, το οποίο έχει πληθυσμό 5,4 εκατομμυρίων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει δικαίωμα βέτο σε νομοσχέδια που εγκρίνει το κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

