Βρετανία: Πολύ συγκινημένη η πριγκίπισσα Κέιτ από τα μηνύματα υποστήριξης

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ και ο σύζυγός της, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, είναι «πάρα πολύ συγκινημένοι» από τα μηνύματα υποστήριξης που έχουν λάβει αφότου η ίδια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, δήλωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι πάρα πολύ συγκινημένοι από τα ευγενικά μηνύματα του κόσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Κοινοπολιτεία και σε όλον τον κόσμο, σε σχέση με το μήνυμα της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Είναι εξαιρετικά συγκινημένοι από τη ζεστασιά και την υποστήριξη του κόσμου και είναι ευγνώμονες για την κατανόηση του αιτήματός τους για σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτήν την περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

