Τουλάχιστον 288 εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο σε δομές της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν

Άλλοι 988 τραυματίστηκαν στις τάξεις των εκτοπισμένων που είχαν βρει καταφύγιο σε δομές της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Τουλάχιστον 288 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 988 τραυματίστηκαν στις τάξεις των εκτοπισμένων που είχαν βρει καταφύγιο σε δομές της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με απολογισμό του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Σε ανάρτηση της UNRWA στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται επίσης ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα 271 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων 69 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι τη φετινή χρονιά ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη ξεπερνά κάθε προηγούμενο από το 2005, όταν η υπηρεσία του ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει τις απώλειες Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

