Τουλάχιστον 288 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 988 τραυματίστηκαν στις τάξεις των εκτοπισμένων που είχαν βρει καταφύγιο σε δομές της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με απολογισμό του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Σε ανάρτηση της UNRWA στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται επίσης ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα 271 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων 69 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι τη φετινή χρονιά ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη ξεπερνά κάθε προηγούμενο από το 2005, όταν η υπηρεσία του ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει τις απώλειες Παλαιστινίων.

🔺#WestBank 271 Palestinians have been killed by Israeli Security Forces, including 69 children - deadliest year for Palestinians killed in #WestBank since @UN began recording casualties.



🔺#Gaza At least 288 people in @UNRWA shelters have been killed.https://t.co/AD8IMoVm0e pic.twitter.com/TExoJp3KeZ — UNRWA (@UNRWA) December 13, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

