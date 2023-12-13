Ηγέτης Χαμάς: Χωρίς εμάς μια συμφωνία για το μέλλον της Γάζας ή για το Παλαιστινιακό είναι «αυταπάτη»

«Αυταπάτη» χαρακτήρισε σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, οποιαδήποτε μεταπολεμική πολιτική λύση στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς τη συμμετοχή παλαιστινιακών «κινημάτων αντίστασης».

«Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες ή πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να τερματίσουν τις ισραηλινές επιθέσεις και να ανοίξουν τον δρόμο για να τακτοποιηθούν οι Παλαιστίνιοι τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο εξόριστος στο Κατάρ ηγέτης της Χαμάς σε τηλεοπτική ομιλία του.

Υποστήριξε όμως ότι «οποιαδήποτε συμφωνία για τη Γάζα ή για το παλαιστινιακό ζήτημα, χωρίς τη Χαμάς ή τα κινήματα αντίστασης αποτελεί αυταπάτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.