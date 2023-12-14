"Έχουμε ανησυχίες και τις έχουμε εκφράσει για την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση" στη Γάζα και για τις συνέπειές της στον άμαχο πληθυσμό, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μετά τη δήλωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν για "τυφλούς" ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Ισραήλ έχει εκφράσει την "πρόθεσή του" να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Γάζα και πρόσθεσε: "είναι σημαντικό τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται σε αυτήν την πρόθεση".

Τα σχόλια αυτά διατυπώνονται μετά τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκτίμησε χθες, Τρίτη, ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας λόγω των "τυφλών" βομβαρδισμών του στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή είναι η πιο ειλικρινής κριτική των Ηνωμένων Πολιτειών, βασικού υποστηρικτή του Ισραήλ, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, μετά την οποία άρχισε μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση, με χερσαίες επιχειρήσεις και πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τζον Κίρμπι προσπάθησε να υποβαθμίσει τις δημόσιες πλέον αποκλίσεις μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για ένα "νέο μήνυμα" από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προσπάθησε ακόμη να περιορίσει τον αντίκτυπο άλλων δηλώσεων του Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να "αλλάξει" τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του και αποδοκίμασε την αντίθεση της σημερινής κυβέρνησης σε μια λύση δύο κρατών. "Δεν υπαγορεύουμε" στην ισραηλινή κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι.

