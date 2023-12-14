Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Γενεύης που είχε ανασταλεί για λίγες ώρες, το βράδυ της Τετάρτης, μετά την ανώμαλη προσγείωση ιδιωτικού αεροσκάφους.

A private jet appears to be stuck on the grass at Geneva airport after leaving the runway…@RadarBoxCom



pic.twitter.com/H0WstlDIuj December 13, 2023

Το ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδος) και άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών, υπάρχει πολύ υγρασία στο έδαφος, Ένα αεροσκάφος καθηλώθηκε», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος). Στη Γενεύη και σε άλλες περιοχές της Ελβετίας σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Η πίστα του αεροδρομίου άνοιξε ξανά έπειτα από παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελβετία, μετά από εκείνο της Ζυρίχης, και αποτελεί σημαντικό κόμβο για την εταιρεία χαμηλού κόστους Easy Jet.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

