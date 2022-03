Ένα νέο μήνυμα έστειλε ο διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του 4ου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Όπως υπογράμμισε θα είναι μια σκληρή συζήτηση, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάπαυση πυρός και την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

«Διαπραγματεύσεις. 4ος γύρος. Για ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, άμεση αποχώρηση στρατευμάτων και εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Αν και η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίονειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική», γράφει στο twitter.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu