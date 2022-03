Ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την ακριβή ώρα έναρξης των διαβουλεύσεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ, ο ένας εκ των τριών Ουκρανών διαπραγματευτών, Νταβίντ Αραχαμία, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επανέναρξη των συνομιλιών, είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα χθες, τόσο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου όσο και ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πάλι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ασταμάτητα με τη μορφή βιντεοδιασκέψεων. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν συνεχώς. Ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων απαιτεί συνεχή προσοχή. Τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος διαπραγματεύσεων για να συνοψιστούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα…» ανέφερε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση στο Twitter την Κυριακή.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…