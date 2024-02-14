Σίσι: Ανοίγουμε νέα σελίδα με την Τουρκία – Ερντογάν: Κοινά αμυντικά projects με την Αίγυπτο

Η Αίγυπτος ανοίγει νέα σελίδα με την Τουρκία για να εμπλουτίσει τις διμερείς σχέσεις και να τις βάλει στον σωστό δρόμο, τόνισε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Φατάχ Αλ Σίσι κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κάιρο.



Ο Σίσι πρόσθεσε ότι προσβλέπει στην αποδοχή της πρόσκλησης επίσκεψής του την Τουρκία τον Απρίλιο για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις.

«Η Αίγυπτος επιδιώκει να αυξήσει τον όγκο του εμπορίου με την Τουρκία στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια» δήλωσε ο Σίσι σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

Tαγίπ Ερντογάν

«Η Αίγυπτος πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον αμυντικό τομέα. Πιστεύω ότι θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Αίγυπτο, θα αναπτύξουμε κοινά έργα», τόνισε από πλευράς του ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του στην Τουρκία, λέγοντας ότι η επίσκεψη θα αποτελέσει «νέα καμπή» στις διμερείς σχέσεις.



Η Τουρκία δεσμεύτηκε να αυξήσει τις επαφές της με την Αίγυπτο σε όλα τα επίπεδα για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Ερντογάν.



«Είναι προτεραιότητά μας να καθιερώσουμε κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό για να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα χωρίς κανένα εμπόδιο» ανέφερε για τον πόλεμο ο πρόεδρος της Τουρκίας.



Οι προσπάθειες να εξοριστούν οι κάτοικοι της Γάζας από τα εδάφη τους είναι άκυρες και παράνομες, πρόσθεσε ο Ερντογάν.



Η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να στέκεται αλληλέγγυα με τους «Αιγύπτιους αδελφούς της για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Η αναγκαστική ερήμωση της Γάζας είναι «απαράδεκτη», σημείωσε, ευχαριστώντας την Αίγυπτο για τη στάση της ενάντια στις ισραηλινές πρωτοβουλίες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Τούρκου προέδρου στην Αίγυπτο έπειτα από 12 χρόνια, με τον Ταγίπ Ερντογάν να εμφανίζεται αποφασισμένος να γυρίσει μια «νέα σελίδα» στις σχέσεις του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον οποίο κάποτε αποκαλούσε πραξικοπηματία και δολοφόνο, κάνοντας στροφή 180 μοιρών.

