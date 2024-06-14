Διαδικτυακά και με ειδική άδεια από τις αλβανικές αρχές συμμετείχε την Τρίτη στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ευρωκοινοβουλίου ο Φρέντη Μπελέρης – του οποίου η έφεση εκδικάζεται σήμερα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του σε αλβανική εκπομπή μέσα από τη φυλακή, ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ δήλωσε ότι, εάν σήμερα κριθεί αθώος, θα επιλέξει να είναι ο δήμαρχος τον οποίο ψήφισε ο λαός.

«Είμαι ένας από τους 21 Έλληνες βουλευτές και θα έχω τις ίδιες πολιτικές με αυτούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι κι εγώ Αλβανός και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω. Για μένα Αλβανία δεν είναι ο Εντι Ράμα» δήλωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή "Τώρα με την Erla Mëhillin", είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τον συνεχάρη για τον διορισμό του ως ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του είπε ότι «τώρα θα είναι μαζί για να δείξουν τα προβλήματα σχετικά με το θέμα της Χιμάρας».

Ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής της ΝΔ θα παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστηριο για να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του για κατηγορίες αγοράς ψήφων στις τοπικές δημοτικές εκλογές ένα χρόνο πριν, τις οποίες με δηλώσεις του την Τετάρτη χαρακτήρισε ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενες.

«Η μόνη δίκαιη απόφαση θα ήταν η αθώωσή μου,» είπε ο Μπελέρης στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη από τη φυλακή. «Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον μου. Δεν υπάρχει περίπτωση η απόφαση να μην ήταν διαφορετική σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.»

Πηγή: skai.gr

