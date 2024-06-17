Βραβεία Tony: «Stereophonic», «Merrily We Roll Along» απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία

Οι παραστάσεις «Stereophonic» και «Merrily We Roll Along» που εξετάζουν την ένταση μεταξύ τέχνης και εμπορικότητας, θριάμβευσαν στην 77η τελετή απονομή των βραβείων Tony την Κυριακή, αποσπώντας τρόπαια για την Καλύτερη Παράσταση και την Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ.

Το θεατρικό «The Outsiders» διασκευή του μυθιστορήματος της Σ. Ε. Χίλτον ανακηρύχθηκε Καλύτερο Μιούζικαλ, ενώ το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου απέσπασε το «Appropriate» μια διαπεραστική και σκοτεινά αστεία ιστορία οικογενειακής δυσλειτουργίας.

Tony awards 2024: Stereophonic, Merrily We Roll Along and The Outsiders win big https://t.co/JP8khQGY5n — Guardian news (@guardiannews) June 17, 2024

Ήταν μια βραδιά γεμάτη αφιερώματα και προτροπές να ακολουθείς όνειρα και να παραμένεις πιστός στην καλλιτεχνική σου πυξίδα, καθώς και μια εκδήλωση με νύξεις στην άνοδο του αυταρχισμού σε όλο τον κόσμο και την αναβίωση του Τραμπισμού στις ΗΠΑ, αναφέρει το Variety.

Σε μια από τις πολλές πολιτικά φορτισμένες στιγμές, η Σέινα Ταούμπ, η οποία κέρδισε τα βραβεία Tony για τη συγγραφή θεατρικού έργου και τη μουσική του «Suffs», μια ματιά στο κίνημα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, προέτρεψε το κοινό να θυμάται ότι «όταν οργανώνουμε, όταν ερχόμαστε μαζί, είμαστε σε θέση να φέρουμε πραγματική αλλαγή σε αυτή τη χώρα για ισότητα και δικαιοσύνη». Αργότερα, μίας από τις παραγωγούς της σειράς, η Χίλαρι Κλίντον, ανέβηκε στη σκηνή με χειροκροτήματα.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ ήταν εκεί για να παρουσιάσει έναν απόσπασμα από το «Suffs».

Για πολλές από αυτές τις παραστάσεις, όπως επισημαίνει το Variety, η κατάκτηση ενός βραβείου Tony, ιδιαίτερα σε μια μεγάλη κατηγορία, εξακολουθεί να θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους τρόπους προσέλκυσης κοινού, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι θεατρικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανακτήσει πλήρως τον ρυθμό πριν από την COVID.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.